Els millors «memes» de l'escàndol del màster de Cifuentes

El màster -o no màster- de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha copsat bonat part del focus mediàtic estatal. En el darrer capítol del serial, la política del Partit Popular ha insistit aquest divendres a defensar la seva "innocència" i ha avançat que "no dimitirà" perquè "ni he comès cap irregularitat ni he mentit"

El Rector de la Rey Juan Carlos estará firmando Másteres hoy a las 20h en el Corte Inglés de Goya — paulgar (@Jgarante2) 6 d’abril de 2018

'Meme' sobre l'escàndol Cifuentes.

En una compareixença (la tercera en tres dies) ha traslladat la responsabilitat a la Universitat Rei Joan Carles que és qui "ha d’aclarir" què ha passat. S’ha presentat com una persona "perjudicada" sotmesa a un "setge mediàtic" i "a una situació personal d’una duresa extrema". El cas ha despertat el vessant més creatiu i enginyós dels usuaris de la xarxa, que s'ha omplert de memes i publicacions fent befa sobre el tema.La polèmica va esclatar fa 16 dies quan Eldiario.es va publicar que Cifuentes hauria obtingut el màster amb notes falsificades i que una funcionària d’una altre campus va entrar al sistema per canviar dos “no presentat” per “notable”. La polèmica fins i tot va afectar el rector de la Rei Joan Carles, que va defensar la versió de la presidenta de la Comunitat de Madrid i va atribuir els “no presentat” a un “error de transcripció”.La presidenta de la Comunitat de Madrid va defensar la seva innocència aquest dimecres davant l’Assemblea de Madrid, on va assegurat que “el títol de màster és perfectament real i legal”: ”És un títol oficial i ni el meu currículum ni les meves qualificacions han estat falsejades ni falsificades”. Les seves explicacions no van convèncer el PSOE, que va presentar aquest dijous una moció de censura, i tampoc Ciutadans, el seu soci, malgrat que el partit d’Albert Rivera no s’havia sumat encara a aquesta iniciativa.Després altres informacions han posat al descobert que Cifuentes es va matricular al màster tres mesos després que es tanqués la inscripció i que altres alumnes no la van veure mai ni a les classes ni als exàmens. La última informació, la que ha publicat aquest dimecres Elconfidencial.com ha posat al descobert que l’acta que Cifuentes va exhibir per demostrar que havia cursat el màster no només havia estat fabricat el 21 de març, hores després que esclatés l’escàndol, sinó que dues de les tres signatures que conté son falses.La presidenta de la Comunitat de Madrid –que no ha mostrat el treball final de màster com a prova- ha assegurat fins ara que les informacions sobre la falsedat del seu màster són “injúries” i formen part d’una “operació política contra la meva persona”. Ha acusat el PSOE de provar de “guanyar a les xarxes el que no ha guanyat a les urnes” i ha advertit que “fracassaran en aquest bord intent de desestabilització institucional”.

