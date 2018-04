VÍDEO Treballadors públics enlairen globus grocs a la presó de Lleida

Des de fa tres mesos, treballadors públics de la Generalitat de diferents serveis territorials de Lleida es concentren cada divendres a primera hora de la tarda a les portes del Centre Penitenciari de Ponent per fer una enlairada de globus grocs.Aquesta tarda, una trentena de manifestants, ha tornat a reclamar la llibertat dels "presos polítics" que estan engarjolats a Soto del Real, Estremera i Alacalá Meco, i han demanat el retorn dels que es troben exiliats a Bèlgica i Suïssa.Els funcionaris han exigit la fi de l'aplicació de l'article 155, que afecta directament el seu dia a dia. L'acció d'aquest divendres ha coincidit amb la posada en llibertat del 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha sortit aquest migdia de la presó alemanya de Neumünster.Els manifestants han finalitzat la reivindicació cantant la versió en català del tema Do you hear de people sing? del musical "Els miserables". L'Assemblea de treballadors en Defensa de les Institucions Catalanes a Lleida (ADIC) ja ha convocat i concentrat altres conglomeracions en defensa de la llibertat dels presos polítics i la fi de l'aplicació de l'article 55 davant del museu de Lleida, els jutjats i la delegació del Govern.

