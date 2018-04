Un relator especial de l'ONU insta Espanya a retirar les acusacions de rebel·lió

David Kaye Foto: ONU

El relator especial de les Nacions Unides sobre llibertat d’opinió i expressió, David Kaye, insta les autoritats espanyoles a "abstenir-se de perseguir per rebel·lió figures polítiques i manifestants" a Catalunya, segons recull un comunicat del Comitè de Drets Humans de l'ONU. "Les persecucions per rebel·lió que poden conduir a llargues condemnes a presó plantegen greus riscos de dissuadir el discurs totalment legítim, fins i tot si és controvertit", ha assenyalat Kaye aquest divendres.Segons defensa, la llibertat d’expressió és "la pedra angular" de tota societat "lliure i democràtica" i continuarà així fins que desapareguin les controvèrsies polítiques actuals. En aquest sentit, el relator de l’ONU es mostra preocupat que els càrrecs de rebel·lió per actes que "no involucren violència" contra alguns dels membres del Govern destituït, com Carles Puigdemont, puguin "interferir amb els drets de protesta pública i dissidència".L’expert recorda que la llei internacional de drets humans adverteix que “les restriccions només han d’imposar-se quan siguin estrictament necessàries i proporcionades per protegir els interessos de l’Estat”. En aquesta línia, Kaye afirma tenir “l’esperança” que Espanya “desplegui” les seves institucions democràtiques per “fomentar espais de debat” i trobi “eines de diàleg i reconciliació” per fer front a la situació política actual.David Kaye, professor de dret a la Universitat de Califòrnia, és relator especial de les Nacions Unides sobre promoció i proteció del dret a la llibertat d'expressió i opinió des de l'agost del 2014.

