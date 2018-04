Albiol admet que l’alliberament de Puigdemont és un «cop dur»

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, al Parlament Foto: ACN

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha admès aquest divendres que l’alliberament del president de la Generalitat , Carles Puigdemont, per part de les autoritats judicials alemanyes és un “cop dur” per als no independentistes que els independentistes “venen com un triomf” i s’ha mostrat esperançat que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena "sabrà utilitzar els recursos" de què disposa per corregir aquesta situació."Espero desitjo que les coses es tornin a posar al seu lloc", ha dit als passadissos de la convenció que el PP celebra a Sevilla, on s’ha mostrat esperançat que s’imposaran els postulats “dels que respectem l’Estat de dret i patim les conseqüències de la provocació constant”

