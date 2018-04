ÀUDIO Losantos esclata i insulta greument Alemanya per la decisió sobre Puigdemont

La decisió d'Alemanya sobre Carles Puigdemont no ha agradat gens a la caverna mediàtica espanyola, que ja sigui per mitjà de diaris o ràdios espanyolistes, ha carregat amb duresa contra la justícia germànica. Una de les veus més contundents ha estat la de Federico Jiménez Losantos, que en el seu editorial matinal ha esclatat i insultat Alemanya, titllant el país de racista i acusant-lo de burlar-se d'Espanya."La decisió de l'infecte jutge alemany és un toc racista típic del racisme protestant contra els països catòlics. És un acte de racisme repugnant considerar que un règim constitucional està bé per a la raça ària, però no per als països del sud", deix anar el periodista.Losantos també aprofita per carregar contra el govern espanyol, que qualifica d"'una merda" per la reacció, al seu parer, tova, davant l'independentisme i Alemanya. I rebla, apuntant contra Mariano Rajoy: "Un miserable, un fastigós i racista jutge d'Alemanya ofèn a tots els espanyols, considera que no tenim dret al nostre Estat, es burla del nostre ordenament jurídic i surt el covard de la Moncloa dient que confia en la justícia".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)