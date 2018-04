Llarena recorrerà a la justícia europea per poder extradir Puigdemont per rebel·lió

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena estudia plantejar una qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), amb seu a Luxemburg, sobre la decisió judicial presa pels tribunals europeus, en què, en el cas específic d'Alemanya, avança amb la posada en llibertat del president de la Generalitat, Carles Puigdemont . Aquest dijous, el tribunal de l'audiència territorial del land d'Schleswig-Holstein hagi va considerar que no existia el delicte de rebel·lió -per la inexistència de violència- i que el procés d'extradició només avançaria pel delicte de malversació.Segons ha informat el Suprem, el jutge recorrerà perquè el tribunal europeu debati i resolgui sobre la decisió relativa a l'ordre de detenció europea, i als procediments d'entrega entre els estats membres dels dirigents polítics que actualment es troben a Alemanya, Bèlgica i Escòcia. A hores d'ara, Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig han quedat en llibertat després de declarar davant del jutge, a l'espera de com es desenvolupi el procés d'extradició.Les mateixes fonts han explicat a l'ACN que Llarena està considerant si la tramitació de l'euroordre que ha fet el tribunal alemany és contrària a la legislació europea. Si el TJUE admet a tràmit la qüestió prejudicial, això paralitzaria la tramitació de la possible extradició de Puigdemont.

