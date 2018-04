La UEFA obre un expedient al Barça pels globus grocs

VÍDEO Centenars de globus tenyeixen de groc el Camp Nou entre crits de "llibertat" https://t.co/ygCVOs8MiO pic.twitter.com/TIznLXGPoa — NacióDigital (@naciodigital) 4 d’abril de 2018

La UEFA ha obert un expedient al Barça pel llançament de globus grocs des de la graderia del Camp Nou durant el partit de l'anada dels quarts de final de la Champions League d'aquest dimecres. El CDR del club blaugrana havia fet una crida per tenyir el cel de l'estadi de color groc en solidaritat amb els líders independentistes presos i exiliats.A l'entrada del recinte, els agents de seguretat del club ja en van requisar molts i, precisament, l'argument era que els globus podien caure a la gespa, com així va ser -poc després del minut 17:14, mentre l'afició cridava amb més força que mai "llibertat, llibertat"-, i la UEFA podria prendre mesures contra l'entitat.El màxim organisme del futbol mundial ha confirmat aquest divendres al migdia que investigarà el cas, però que no ho tractarà fins al 31 de maig, quan es reuneixi la Comissió de Control, Ètica i Disciplina.

