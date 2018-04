Puigdemont, en llibertat: «És el moment de fer política»

Carles Puigdemont ja ha sortit de la presó de Neumünster, al nord d'Alemanya. L'audiència territorial d'Schleswig-Holstein l'ha deixat en llibertat, després que aquest dijous al vespre anunciés que descartava el delicte de rebel·lió per manca de violència. Malgrat que el procés d'extradició continua, només ho farà per un delicte de malversació. Una decisió que torpedina l'estratègia de l'Estat . El primer que ha fet Puigdemont ha estat fer una crida al diàleg dirigida al govern espanyol: "El temps del diàleg ha arribat. No hi ha excuses per no trobar una solució política", ha recalcat el dirigent català.



Puigdemont ha arrencat la intervenció donant les gràcies per totes les mostres de suport rebudes d'arreu del món, i ha demanat l'alliberament immediat dels presos polítics que hi ha a Espanya. "És una vergonya per a Europa", ha ressaltat, acompanyat del seu advocat, Wolfgang Schomburg, que també ha fet una breu declaració. Puigdemont ha arrencat la intervenció donant les gràcies per totes les mostres de suport rebudes d'arreu del món, i ha demanat l'alliberament immediat dels presos polítics que hi ha a Espanya. "És una vergonya per a Europa", ha ressaltat, acompanyat del seu advocat, Wolfgang Schomburg, que també ha fet una breu declaració.

Carles Puigdemont, en el debat sobre l'autodeterminació a Ginebra. Foto: ACN

El president de la Generalitat a l'exili ha sortit del centre penitenciari havent pagat una fiança de 75.000 euros, abonada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, i abrigat pel gruix de ciutadans i diputats de Junts per Catalunya (JxCat) i d'ERC que s'han desplaçat a les portes de la presó de Neumünster.Puigdemont tenia convocada una roda de premsa a Neumünster a les sis de la tarda, però l'ha anul·lat. Ara es desplaçarà cap a Berlín, la capital del país. El president té intenció de comparar el funcionament de la justícia espanyola i de l'alemanya i de denunciar l'existència de presos a Espanya per un delicte, el de rebel·lió, que ha estat descartat per les autoritats germàniques.Les autoritats judicials alemanyes, tot i permetre que sortís de la presó, continuen estudiant el procés d'extradició a Espanya del president a l'exili, però el moviment d'aquest dijous té conseqüències rellevants, perquè erosiona seriosament el relat del jutge Pablo Llarena i afebleix les imputacions a dirigents ja empresonats i processats per rebel·lió. Un delicte que la justícia alemanya ha fet decaure i que pot afavorir la defensa jurídica dels encausats.Des dels fets d'octubre, l'independentisme s'ha resignat a conviure amb les interferències dels tribunals. Amb l'aval del mateix Puigdemont i Jordi Turull, Junts per Catalunya havia recuperat la candidatura de Jordi Sànchez a la presidència de la Generalitat, reforçada amb cartes des d'Alemanya, Soto del Real i Estremera. La formació, amb el suport d'ERC, entenia que la resolució de l'ONU justificava la insistència en la via de Sànchez, a l'espera de concretar un pla D abans de Sant Jordi si l'actual no acabava fructificant . El dia es va tancar, però, amb la investidura altre cop sacsejada, fins al punt que sectors del grup parlamentari de Puigdemont no descarten que torni a aflorar com a candidat mentre la CUP ja demana obertament recuperar aquesta opció.El comunicat del tribunal encarregat d'analitzar el cas Puigdemont -que considera "inadmissible" el delicte de rebel·lió- va alterar tant els moviments de l'independentisme com la tranquil·litat de la Moncloa, que es va limitar a apuntar que "respecta" la decisió mentre ja analitza el nou escenari. El president estava empresonat des de diumenge de la setmana passada, quan va ser detingut tornant de Finlàndia en cotxe.La justícia germànica li exigeix que estigui localitzable -haurà de presentar-se cada setmana davant de les autoritats policials mentre duri el procés d'anàlisi de la petició d'extradició-, fet pel qual no pot tornar a Bèlgica, on residia abans de la detenció. Això implica que ha de disposar d'una residència coneguda a Neumünster i avisar el ministeri fiscal si decideix moure's per territori alemany. Puigdemont ja havia rebut l'escalf de diputats de Die Linke, que li havien ofert allotjament en cas de ser alliberat.Les mesures preses per l'audiència territorial del land d'Schleswig-Holstein i l'argumentari que ha conduït a l'imminent alliberament del president a l'exili van ser rebuts amb satisfacció tant per l'entorn del president i la seva defensa com pels portaveus de l'independentisme polític i civil . L'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, es va mostrar satisfet per la decisió del tribunal i ha reiterat la "plena confiança en la justícia alemanya" mentre, en la successió de reaccions, dirigents polítics i civils van argumentar que el moviment deixa en evidència la justícia espanyola. La no acceptació del delicte de rebel·lió en el procés d'extradició suposa reconèixer que a Catalunya no s'ha produït un alçament "violent i públic" . Així ho van interpretar les veus del sobiranisme que s'han pronunciat, com el president del Parlament, Roger Torrent, avui principal autoritat del país, que va subratllar que el "delicte de rebel·lió és totalment infundat". Representants de JxCat, PDECat, ERC i la CUP, així com de l'ANC i Òmnium, es van expressar en la mateixa línia, i també van celebrar que, a Brussel·les, Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret hagin quedat en llibertat sense necessitat d'abonar una fiança La decisió sobre l'extradició de Puigdemont no està resolta. De fet, s'haurà de prendre en un termini màxim de 60 dies -amb un període ampliat de 30 més-, i només es tramitarà pel delicte de malversació de fons, de menor gravetat que el de rebel·lió. Aquest escenari ja havia condicionat decisions anteriors del Tribunal Suprem en relació a la tramitació de l'euroordre de detenció del president i els consellers a l'exili. En qualsevol cas, la decisió final es podrà recórrer. L'advocat alemany de Puigdemont, Wolfgang Schomburg, ja va avisar que estudiava portar la causa al Constitucional.Schomburg va celebrar la posada en llibertat i, des del bufet que condueix el cas del president a l'exili, es va reiterar que l'acusació de rebel·lió era "vergonyosa" i que ha estat rebutjada perquè "no tenia base". La defensa també va informar que el jutge alemany vol disposar de més informació sobre les acusacions per malversació de fons abans de decidir com procedir en els propers dies. "Respectem aquesta decisió del tribunal", va voler subratllar l'equip de lletrats, que es prepara per nous moviments. Comença un nou episodi de la judicialització del procés, amb l'estratègia espanyola afeblida i Puigdemont altre cop amb capacitat per pronunciar-se en públic.

