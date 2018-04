La marca «Top Manta» impulsada per manters aconsegueix 50.000 euros

Un manter. Foto: Adrià Costa

El Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona i la plataforma Playground Do, han presentat aquest divendres la primera línia de roba dissenyada i creada per manters. En menys d’un mes, els dos col·lectius han aconseguit reunir gairebé 50.000 euros a través d’un crowdfunding . Els diners serviran per impulsar el projecte de transformació social dels propis manters. La campanya de micromecenatge permetrà convertir el projecte en una empresa social dins del món de la moda.La marca de roba solidària pretén ajudar el col·lectiu que treballa al carrer a millorar les seves condicions de vida. A més, la creació de les peces de roba pretén ser una sortida a l’alternativa de vendre productes d’imitació. La col·lecció té la intenció de recordar que cap persona és il·legal. Amb aquest finançament es podrà consolidar la producció i començar a vendre la roba a través d’una plataforma online. El projecte vol anar creixent fins donar feina als gairebé 300 manters que es calcula que hi ha a Barcelona.De moment, les peces de roba disponibles són sis, i totes elles han estat dissenyades per venedors ambulants. Els manters volen que la seva línia de roba sigui de qualitat i que representi valors. És per això que s’han utilitzat teixits respectuosos amb el medi ambient i que respectin els drets laborals de les persones que els confeccionen. D’aquí en surt l’eslògan de la col·lecció: roba legal feta per gent il·legal. Els beneficis d’aquest projecte aniran a una associació per pagar fons de salut o multes dels manters.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)