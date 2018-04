Ryanair unirà Girona amb Berlín a partir de l'1 de juny

Avions de Ryanair a l'aeroport de Girona Foto: ACN

Ryanair connectarà Girona amb Berlin a partir de l'1 de juny d'aquest any, a través de la seva filial austríaca Laudamotion. Així ho ha anunciat aquesta setmana la companyia irlandesa, que d'aquesta manera, mantindrà les 42 connexions des de l'aeroport de Girona aquest estiu. Després de perdre la ruta amb la ciutat italiana de Trapani, l'aerolínia de baix cost ha apostat per afegir un vol entre Vilobí d'Onyar (Selva) i l'aeroport Berlin-Tegel.Però els avions que volaran no seran els habituals de Ryanair, sinó els de Laudamotion. Els irlandesos han adquirit ja un 24,9% del paquet accionarial i esperen que les autoritats de la competència europees avalin la compra del 75% del total. La companyia neix després de la fallida de l'antiga companyia Niki. Les noves connexions passen per unir aeroports d'Alemanya, Suïssa i Àustria amb destinacions de sol i platja, entre les quals hi ha la nova ruta al Girona-Costa Brava.El mes de març, Ryanair va anunciar que cancel·lava una ruta a Trapani (Itàlia) per aquest estiu a causa de l'anul·lació d'un contracte amb les autoritats locals. Ara, una decisió estratègica de la companyia en sentit contrari farà que recuperi la connexió número 42 per aquest estiu.Així doncs, el total de rutes es manté però canvia el destí, si bé, l'aeroport de Girona no tindrà connexió amb Sicília sinó amb Berlín. Aquest vol serà possible després de l'adquisició per part de Ryanair d'un paquet accionarial de Laudamotion, empresa sorgida després de la fallida de l'antiga Niki. Actualment, l'aerolínia irlandesa ha comprat una quarta part del total i espera que els òrgans de supervisió de la competència de la Unió Europea donin llum verda per arribar a ser propietària del 75% de la companyia.Per tot plegat, qui oferirà formalment la connexió entre Girona i Berlín serà Laudamotion, encara que el vol l'operi Ryanair. L'enllaç aeri s'estrenarà el proper 1 de juny amb una connexió amb l'aeroport de Tegel, ubicat a escassos deu quilòmetres del centre de la capital alemanya.L'objectiu dels irlandesos amb l'actuació es entrar a competir amb les filials de baix cost de Lufthansa, que tenen el domini als països de l'entorn germànic (Alemanya, però també Àusria i Suïssa). Laudamotion és hereva de Niki, una empresa que va entrar en fallida després de ser adquirida per Air Berlin. En total, la nova aerolínia comptarà amb una flota d'uns 20 avions, entre els quals hi haurà els Airbus propis, així com diverses aeronaus cedides per Ryanair.L'estratègia d'estiu de Laudamotion passa per unir aquests països amb destinacions de sol i platja. L'aposta per Girona s'emmarca en aquesta línia. L'1 de juny, l'aeroport de Berlín Tegel estrenarà disset connexions on, a banda de la Costa Brava, també volarà a llocs com Eivissa, Tenerife, Palma o Màlaga.

