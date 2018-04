El poder transformador de la música protagonitzarà la clausura del DocsBarcelona

Un fotograma de «Sinfonía», documental sobre una iniciativa de Juan Diego Flórez

El DocsBarcelona clourà l'edició 2018 amb l'estrena mundial de Sinfonía, un documental sobre la iniciativa del tenor Juan Diego Flórez de donar accés a la música als nens desfavorits i en risc d'exclusió social. Es tracta d'una producció de Mediapro i dirigida per Gilbert Arroyo i Andrés Locatelli i narra la iniciativa Sinfonía por el Perú, portada a terme a les escoles del país sobre la transcendència de la música com a refugi i com a expressió artística.Durant tres anys, Sinfonía segueix les passes d'Alondra, Diego i Imanol, tres joves peruans en risc d'exclusió social a qui el fet de creuar-se amb el tenor els canvia la vida. De fet, Flórez va poder estudiar cant gràcies a la generositat de desenes de donants i conscient del poder transformador de la música, que el va portar a impulsar el projecte 'Sinfonía pel Perú'. A través d’aquesta iniciativa, es posa de relleu el talent dels tres joves, que començaran a creure en ells mateixos i a somiar un futur millor per ells i per qui els envolta.El DocsBarcelona se celebrarà entre el 16 i el 27 de maig i oferirà una selecció dels documentals més destacats de l'any. Sinfonía se suma a la llista que ha anat avançant el DocsBarcelona, juntament amb Petitet i Eugenio, que també s'estrenaran mundialment.Fa uns dies que el DocsBarcelona anunciava la programació per aquesta edició 2018 del documental Eugenio, dedicat a l'humorista i dirigit per Xavier Baig i Jordi Rovira. Programat a la Secció Oficial Latitud, retrata l'artista i la seva vessant més íntima a través del seu entorn més proper.Segons la productora, darrere l'home que sempre feia riure, s'hi amagava un altre Eugenio, fora dels escenaris, sense tamboret ni micròfons. La mort sobtada de la dona de la seva vida el va fer caure en un pou de foscor a la vegada que el seu èxit augmentava. Dues dècades després de la seva mort, fills, parelles i amics dibuixen l’Eugenio més desconegut.Xavier Baig i Jordi Rovira ja van treballar junts al llargmetratge cinematogràfic amb Joana Biarnés, una entre tots (2016), retrat de la pionera i trencadora reportera gràfica que va guanyar multitud de premis en certàmens internacionals, així com la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga i que es va estrenar comercialment a tot l’Estat de la mà del DocsBarcelona del Mes.

