Alemanya demana formar Govern a Catalunya per trobar «una solució política»

El portaveu d'exteriors d'Alemanya, Rainer Breul, ha demanat formar govern a Catalunya per trobar "una solució política". Ho ha afirmat després que aquest dijous s'hagi conegut la decisió de l'audiència territorial d'Schleswig-Holstein de deixar en llibertat el president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont , mentre resol el procés d'extradició. Per altra banda, aquest tribunal també ha tombat el delicte de rebel·lió pel qual el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena processava Puigdemont per inexistència de violència.Sobre el fet judicial, el govern alemany ja ha avisat que no interferirà, ja que es tracta d'un assumpte que es troba a mans de la justícia. A més, ha afegit que al decisió del tribunal tampoc afecta la relació entre els governs liderats per Mariano Rajoy i Angela Merkel.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)