Primers passos del govern de Colau per acabar amb l'acampada de plaça Catalunya

Acampada «Despertem la República» a plaça Catalunya. Foto: Adrià Costa

Equips de neteja, el CUESB (el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona) i la Guàrdia Urbana han començat aquest divendres a fer treballs de neteja i salubritat a Plaça Catalunya. Des de fa dos mesos a la plaça hi conviuen dues reivindicacions diferents: aquells que defensen que Catalunya tingui president i una altra en defensa dels sensesostre. Segons explica l'ajuntament aaquestes tasques de neteja tenen l'objectiu de "preservar el correcte estat de manteniment de l'espai públic i garantir el seu ús ciutadà" en vista dels diferents esdeveniments de les setmanes vinents.Diferents equips municipals de la ciutat van informar el passat dijous als manifestants que es realitzarien els treballs. Aquest dispositiu té la intenció de seguir la mediació i el contacte permanent amb les persones que s'estan reivindicant a la plaça. L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ja va defensar el dret de reunió i manifestació dels concentrats a la plaça però sempre que fossin reivindicacions temporals i amb una durada definida . Ara, però, amb la concentració d'activitats a la plaça, com ara la cursa de El Corte Inglés el diumenge o les activitats de Sant Jordi, la decisió que ha de prendre l'ajuntament al respecte es complica.Pel que fa a la zona de protesta que no ocupa físicament l’espai de la gespa, on es troben els manifestants de "Despertem la República", l'ajuntament ha traslladat als seus membres la necessitat de retirar les tendes d'acampada abans de Sant Jordi, per tal de fer compatible la multitudinària celebració. Com a solució, l'ajuntament els proposa habilitar punts informatius permanents per tal que mantinguin les seves reivindicacions.Aquestes feines de neteja arriben pocs dies després que part de l’oposició del govern de Colau demanés a l'alcaldessa trobar solucions immediates respecte al tema. El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ja va demanar a l'alcaldessa que desallotgés immediatament "l'acampada cutre" i que allà "comparteixen espai des d'independentistes fins antisistemes i algunes persones sense sostre, que converteixen la Plaça Catalunya en un poblat tercermundista inacceptable".

