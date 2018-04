Imputen una alcaldessa i tres regidors del Ripollès per tallar la frontera el 8-N

📢 ATENCIÓ! Necessitem suport!

📍 Punts de trobada plaça Mainada (Campdevànol) i a Can Guetes(Ripoll) a les ⏰8h,10h, 12h i 14:30h! pic.twitter.com/lGnCIfJO0O — CDRepública - Ripoll (@CDRripoll) 8 de novembre de 2017

El jutjat de primera instància i instrucció de Ripoll ha citat per haver participat en el tall de la carretera C-38, al Coll d'Ares, a Molló, el passat 8 de novembre, en la vaga general que reclamava l'alliberament dels presos polítics. El tall es va fer a pocs metres del punt fronterer que separa el Ripollès i el Vallespir.Tal com ha avançat El 9 nou d'aquest divendres i ha pogut confirmar, són l'alcaldessa de Vallfogona, Carme Freixa (ERC); el regidor de Ripoll, Roger Bosch (ERC); el regidor de Ripoll, Santi Llagostera (CUP); i la regidora de la CUP a Campdevànol, Mariona Baraldés.A la notificació que els cita a declarar encara no hi consta de què se'ls acusa exactament. Tots quatre estan citats per al proper 26 d'abril.

