La CUP desmenteix l'acord anunciat per Artadi i referma l'aposta per Puigdemont

"La via de la unilateralitat i de la desobediència són eficaces. No ho són aquelles que suposen passes enrere". Aquest és el missatge que ha enviat aquest divendres la CUP després de la decisió de la justícia alemanya de deixar en llibertat Carles Puigdemont, al qual exigeixen tornar a investir perquè és l'únic candidat que "representa l'embat amb l'Estat". Segons ha explicat Carles Riera, i contradient el que ha anunciat la portaveu parlamentària de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi , no hi ha cap acord amb els anticapitalistes per a la investidura de Jordi Sànchez."Aquest acord no existeix", ha ressaltat Riera, que ha indicat que la via Sànchez és intentar una investidura "ajustada a llei dins del marc estatutari". "No tenim res en contra seu, al contrari, li mostrem solidaritat. Però no volem cap candidat que suposi la concertació amb l'Estat i que el Parlament traeixi l'esperit de l'1-O i del 21-D. Malament començarem la legislatura si el primer acte de la legislatura s'adequa a un escenari com aquest", ha recalcat el diputat anticapitalista, que ha refermat les quatre abstencions.La internacionalització, ha dit, "juga a favor del republicanisme". "Volem insistir i remarcar que queda demostrat que la desobediència i la internacionalització en relació al conflicte polític són dues vies guanyadores i d'èxit. Tot el que és acatament i reculada no ens juga a favor", ha recalcat el cap de files de la CUP al Parlament. "La presència de Puigdemont a Bèlgica i a Alemanya és un acte de desobediència davant les decisions del Suprem, i s'ha demostrat eficaç i efectiu des del punt de vista de la defensa dels nostres drets i reinvindicacions", ha ressaltat Riera en roda de premsa al Parlament.En aquest sentit, el diputat anticapitalista ha situat la via unilateral com a millor escenari per fer avançar el procés. A partir d'aquí, cal "investir Puigdemont", fer que el nou Govern tingui polítiques "republicanes" i mantenir la internacionalització del conflicte combinada amb la mobilització de "desobediència civil no violenta". "Tornar a escollir el president és un acte de sobirania bàsica. Cap candidat representa l'embat amb l'Estat. Un altre candidat és adaptar la investidura al marc constitucional", ha indicat.Segons ell, es demostra que la via "eficaç" és la "defensa de la sobirania". "I només Puigdemont representa l'embat democràtic amb l'Estat", ha indicat Riera. A partir d'aquí, Riera ha indicat que caldria restituir totes les mesures aprovades al Parlament de caire social que van ser tombades al Tribunal Constitucional (TC) en l'anterior legislatura. "Hem de seguir convertint en conflicte de la nostra autodeterminació en un conflicte internacional", ha destacat el diputat anticapitalista.

