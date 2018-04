La premsa internacional recull el «cop» del cor d'Europa a Espanya per Puigdemont

Notícia de la BBC sobre la llibertat de Puigdemont dictada pel jutge alemany Foto: ACN

La llibertat sota fiança i amb algunes condicions dictada pel Tribunal d'Schleswig-Holstein no passa desapercebuda a la premsa internacional. A Alemanya ocupa les portades en paper dels principals diaris alemanys, com el Frankfurter Allgemeine o el Der Tagespiegel, i una immensa majoria de les portades digitals d'altres mitjans.A la Deutsche Welle, per exemple, l'emissora internacional d'Alemanya, la notícia sobre Puigdemont i la decisió del Tribunal de Schleswig-Holstein és el contingut més llegit del portal.A Itàlia Il Messaggero parla d'un "cop duríssim al cor d'Europa" al "teorema acusador" de Madrid contra els líders catalans i es fa ressò per partida doble de les dues notícies judicials de dijous al vespre: l'alliberament de Puigdemont, que matisen que encara pot ser extradit, i la llibertat amb cautelars per als consellers destituïts que són a Brussel·les. En l'article, els periodistes afirmen que la mateixa llei espanyola indica que perquè hi hagi rebel·lió "ha d'haver estat una sublevació violenta" que a Catalunya "no hi ha hagut". "El procés ha estat exclusivament pacífic", remarquen recordant que hi ha nou persones que encara són en presó preventiva a Madrid.La Repubblica apunta que "Carles Puigdemont pot deixar la presó" i explica que el jutge contradiu la petició de la fiscalia i el deixa en llibertat sota fiança i amb algunes condicions. Per la seva banda, La Stampa assenyala que "fora de la presó alemanya, Espanya no podrà processar Puigdemont per rebel·lió". "Més que l'excarceració, la mala notícia pel Tribunal Suprem espanyol és que l'exiliat no podrà ser jutjat per aquest crim, un dels més greus dels quals s'acusa als líders independentistes", escriu el periodista que firma l'article. A Portugal, el Diário da Notícias remarca en el titular que "Alemanya i Bèlgica donen nous ànims als independentistes" i comença la crònica amb el missatge a Twitter de Puigdemont agraint els missatges de suport.A França també és notícia. Le Monde titula La justícia alemanya posa Puigdemont en llibertat sota control judicial i informa que estima que "l'expresident no podrà ser extradit per rebel·lió però podria ser-ho per malversació". El rotatiu francès afirma que per Puigdemont la decisió "és una gran victòria sobre la justícia espanyola" i explica que la fiança de 75.000 euros ha estat pagada en unes hores per l'ANC, "que ja ha desemborsat més de 4 milions d'euros en fiances per diferents responsables perseguits per la justícia espanyola". El diari menciona, a més, que entre les mesures dictades pel jutge hi ha la de presentar-se setmanalment a la policia de Neumünster i es fa ressò de la reacció a Twitter a través del compte oficial del president: "Ens veiem demà. Gràcies a tots". Libération titula: "Llibertat i victòria judicial per Puigdemont a Alemanya". El diari francès afirma que la decisió del tribunal d'alliberar el líder de JxCat mentre es resol una possible extradició, ha provocat un "amarg revés" a Madrid. 'Le Figaro' diu que en llibertat sota fiança, Puigdemont esquiva l'acusació de rebel·lió.Al Regne Unit la BBC titula "Puigdemont, posat en llibertat sota fiança per un tribunal alemany" i explica en l'article la decisió del jutge. Recorda que si bé s'ha rebutjat extradir-lo per rebel·lió també s'ha demanat més informació a Espanya sobre l'acusació de malversació de fons per organitzar el referèndum de l'1-O. A més, la cadena britànica recull la reacció del president del Parlament, Roger Torrent, després d'assabentar-se de les "molt bones notícies" i la del govern espanyol dient que "respectaran" el que decideixi la justícia alemanya.The Guardian se'n fa ressò i remarca que el jutge de Schleswig ha descartat l'extradició per rebel·lió. També recorda que Puigdemont va ser arrestat arran de l'euroordre que Espanya va emetre quan entrava a Alemanya per dirigir-se a Bèlgica. Encara al Regne Unit, The Times obre la notícia amb una fotografia del gironí que des de fa una setmana dorm en una furgoneta davant de la presó de Neumünster destapant una ampolla. "El tribunal d'Schleswig ha dit que el càrrec de malversació de fons públics no és suficient per mantenir entre reixes el líder a l'exili", recull el diari, que recorda que el líder de JxCat va establir-se a Bèlgica a l'octubre "per evitar càrrecs de rebel·lió amb penes de fins a 30 anys de presó".