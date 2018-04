VÍDEO Primeres imatges dels óssos bruns del Pirineu després de mesos d'hibernació

Ja ha arribat la primavera... I els ossos #osbru desperten de la hibernació. Aquí en teniu les primeres imatges d'enguany! 😉 @territoricat pic.twitter.com/2hqMm1G302 — PirosLife (@PirosLife) 6 d’abril de 2018

Els óssos bruns del Pirineu han despertat del seu període d'hibernació després de l'arribada de la primavera, segons ha constatat l'equip de reintroducció d'aquests mamífers, Piroslife, que ha captat les primeres imatges d'una óssa i les seves cries fora de la cova.L'equip ha confirmat el final de l'etapa més passiva d'aquesta espècie, que viu una hibernació menys profunda que altres mamífers com a lirons i marmotes, ha informat la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat aquest divendres en un comunicat.Després de la hibernació, que els óssos redueixen el ritme respiratori i els batecs del cor, les últimes a sortir de la cova són precisament les femelles amb els seus nous cadells, solen néixer durant el mes de gener.Per superar aquest període, durant l'any acumulen greix per comptar amb reserves suficients que els garanteixin la supervivència, i es reclouen dins de coves situades a zones aïllades de l'activitat humana i inaccessibles.Amb l'augment de les temperatures, normalment cap al mes de març, es comencen a observar les primeres evidències dels moviments d'aquests animals.Els primers a sortir de la cova són els mascles adults, seguits de les femelles adultes; després desperten els mascles i les femelles subadults, i finalment les femelles amb cadells.Les que tenen cadells de segon any surten abans, de manera que les femelles que han tingut cadells dins de la cova són les últimes a sortir, tractant-se de les que comencen a hibernar embarassades i que donen a llum a finals de gener.Solen sortir de la cova a partir del mes d'abril, i no acostumen a moure's de la zona d'hibernació fins que els petits poden fer llargues caminades.

