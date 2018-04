Els Pets gravaran al juliol un nou disc «lluminós, juganer, eclèctic i artesanal»

Després de dos anys de silenci entrarem a l'estudi el juliol per enregistrar un nou disc. Treballarem juntament amb el Joan Pons @petitdecaleril . El disc veurà la llum a l'octubre, i s'estrenarà al @Liceu_cat, dins del @suitefestival, el 16/12, que serà l'inici de la gira. pic.twitter.com/t9euPS4Qkw — Els Pets (@elspetsoficial) 5 d’abril de 2018

Després de dos anys de silenci, Els Pets entraran a l'estudi el pròxim mes de juliol per enregistrar un nou disc. El nou àlbum, del qual encara no se'n coneix el nom, serà el quinze de la seva trajectòria discogràfica i veurà la llum el pròxim mes d'octubre. El disc s'estrenarà en directe al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, dins del Suite Festival, el pròxim 16 de desembre, iniciant així la gira de presentació. Serà el primer cop que els Pets actuen al Liceu.Els de Constantí comptaran amb la complicitat del músic Joan Pons, El Petit de Cal Eril, amb el qual han decidit "treballar junts per buscar dreceres i sonoritats noves i actualitzar la proposta sense perdre l'essència", segons informen fonts de la discogràfica. El nou treball es defineix com un disc "lluminós, juganer, eclèctic i artesanal", on miraran d'aconseguir la mateixa rebuda de les seves últimes propostes discogràfiques.Els Pets van néixer la nit de Nadal de l'any 1985 a Constantí, formant part del moviment del rock català. Liderats per Lluís Gavaldà -compositor, guitarrista i vocalista-, van arribar al clímax de la seva carrera amb l'àlbum "Bon dia" (1997)", que va vendre més de 100.000 còpies, assoleix el Disc d'Or i esdevé un dels més venuts de la història musical catalana. El seu darrer treball ha estat L'àrea petita (2013).

