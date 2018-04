Strenes arrenca amb el 76% d'entrades venudes i diversos concerts exhaurits

Pla general de la roda de premsa de presentació de la programació familiar del festival Strenes Foto: ACN

El festival Strenes ha venut 12.000 de les més de 15.000 entrades que va posar a la venda. El certamen, que comença aquest divendres, ha penjat el cartell de complet dels concerts de Luz Casal, Joan Dausà, Txarango, Sau30, Ramon Mirabet i el Pot Petit. Els de Maria del Mar Bonet, Morcheeba, Roger Mas i La Pegatina també estan a punt d'esgotar-se i a hores d'ara només queden un 24% de les localitats disponibles per a la sisena edició del festival.Els promotors esperen superar els 30.000 espectadors que van registrar l'any passat. El certamen s'havia d'inaugurar el 24 de març amb el concert al terrat de l'Oficina de Turisme de Girona però l'organització i el grup encarregat de l'actuació, Els Catarres, van decidir suspendre'l en solidaritat amb els presos polítics L'Strenes també comptarà amb dos grups consolidats per tal d'acostar-se al públic infantil. L'edició d'aquest any servirà per presentar els nous treballs d'El Pot Petit i de Macedònia, que comencen nova etapa. El director del certamen, Xavi Pascual, ha posat l'accent en què l'aposta per aquests grups busca seduir "la pedrera" de futurs espectadors de l'Strenes.El Pot Petit ja ha penjat el cartell d'entrades exhaurides pel concert del diumenge 29 d'abril, on farà la presentació oficial del seu tercer disc. En canvi, Macedònia encara té alguna localitat disponible per al concert del dia 15 a l'Auditori, on interpretaran en directe les cançons de l'àlbum Estic contenta.

