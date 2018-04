Els delictes d'odi i discriminació per motius polítics es dupliquen a Catalunya

Un cotxe dels Mossos Foto: Josep M. Montaner

Els fets delictius a Catalunya han augmentat, aquest 2017, un 4,18% en comparació amb el 2016. Es tracta de 20.381 delictes més que l'any passat, el que consolida la tendència a l'alça dels dos últims anys. Un augment, ha precisat el Departament d'Interior, que es reforça també amb un increment dels delictes d'odi i discriminació per motius polítics. Durant aquest any, aquesta tipologia delictiva ha augmentat un 111,1%, el que suposa més del doble que l'any passat.Segons l'informe presentat per la policia catalana, hi ha hagut 589 víctimes aquest any, un 59,62% més que les del 2016. Els delictes d'odi i discriminació engloben diferents àmbits, malgrat que el principal és l'orientació política, on hi ha hagut 106 víctimes. En aquest punt, però, també augmenten els delictes de discriminació per motius religiosos (+75%), per LGTBIfòbia (+57%) i per racisme (+41%).La criminalitat a Catalunya el 2017 ha estat marcada també pels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils el 17 d'agost i la matinada del 18, amb 16 víctimes mortals. En conjunt, durant el 2017 es van produir un total de 65 homicidis i assassinats, mentre que el 2016, 55.Per regions policials, augmenten els delictes i faltes a la Metropolitana Barcelona (7,47%), Girona (5,29%), Metropolitana Sud (3,6%), Camp de Tarragona (2,68%), Metropolitana Nord (1,18%) i Central (1,02%). Disminueixen a les de Terres de l'Ebre (2,66%), Pirineu Occidental (2,2%) i Ponent (0,7%).Pel que fa a les agressions sexuals, representen un 1,6% dels fets contra les persones, amb 757 casos, 16 més que l'any anterior. Des de l´any 2013, amb 609 fets s'ha anat incrementant el nombre progressivament en un 24,3% fins arribar als 757. El 58% de les agressions sexuals es produeixen en habitatges, mentre que el 27% són en espais públics, i un 10% en establiments.Barcelona encapçala la llista dels municipis amb més fets el 2017, amb 212 agressions sexuals, seguit per L'Hospitalet de Llobregat (29), Sabadell (28) i Lleida (24). Sobretot, aquests es produeixen durant els mesos d'estiu. Entre juliol, agost i setembre es van acumular 106 agressions sexuals. Un 64% dels fets són comesos per persones que tenen un major nivell d’accés o proximitat a la víctima. Els autors més habituals són els denominats “coneguts”, que corresponen a algú que no té un vincle familiar directe però sí que té certa relació amb la víctima o el seu entorn.Els robatoris violents han estat una de les principals problemàtiques de Mossos durant els últims anys, amb una pujada del 12,67% des del 2013. No obstant això, les estrebades baixen, amb un 6,4% menys de casos, que passen dels 5.980 als 5.592.També disminueixen els robatoris amb força en domicilis, que experimenten un descens de quasi el 2,06%, fins als 26.394. Les zones on més es produeixen són a les zones metropolitanes i en primeres residències.Internet ha propiciat l'increment de furts i estafes, que durant els últims anys també s'han incrementat. Concretament, el 68% són estafes bancàries amb targeta, mentre que el 2,9 són estafes informàtiques. En l'àmbit global, més del 52% d'aquestes van ser en l'àmbit d'Internet, majoritàriament compres fraudulentes, però també phishing (suplantació d’identitat de proveïdor) o campanyes de ransomware (virus maliciós instal·lat a l’ordinador de la víctima de forma remota).També es detecten estafes de tipus mailers, generalment a empreses, que reben correus electrònics de suplantació d’identitat d’algun proveïdor en què se’ls demana realitzar algun pagament pendent en un compte corrent diferent a l’habitual. El domicili dels comptes bancaris es troba habitualment a Xina i el registre de pàgines webs o correus electrònics es realitza mitjançant la deep web, el que dificulta la investigació i resolució d’aquests casos.

