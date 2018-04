La Moncloa assenyala el Suprem per l'alliberament de Puigdemont: «És una qüestió entre jutges»

Ha estat el ministre portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, qui ha comparegut un cop acabat el primer consell de ministres després de la decisió de la justícia alemanya sobre el president Puigdemont . La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que tant de protagonisme mediàtic ha tingut en diversos moments crucials del procés, ha acusat el cop i no ha volgut sortir, cedint tota l'escena al ministre portaveu.Méndez de Vigo ha fet un esment a la situació de Puigdemont amb un to volgudament gris: "El govern respecta i acata la decisió dels tribunals" i ha assegurat que la detenció del president de la Generalitat "va ser una decisió del Suprem". Ha repetit vàries vegades que la situació de Puigdemont és "una qüestió entre jutges, no entre governs".El ministre ha afegit que Puigdemont "va fugir de la justícia espanyola" i s'ha aferrat al fet que els jutges d'Schleswig-Holstein "han afirmat que no es tracta d'un perseguit polític, sinó d'un fugit de la justícia"."¡Qué pocos hay hoy!", s'ha exclamat Méndez de Vigo a l'arribar a la sala de premsa, admetent potser sense adonar-se que l' expectació mediàtica es trobava a la mateixa hora davant de la presó alemanya de Neumünster L'altre tema que ha centrat la compareixença ha estat l'escàndol que encercla la presidenta madrilenya, Cristina Cifuentes, entorn el seu suposat títol fraudulent de màster. El ministre ha hagut d'anar entomant contínuament preguntes sobre Puigdemont i Cifuentes. "Hi ha unes investigacions obertes i cal esperar el que diuen", ha asseverat, sense voler entrar en el fons de la conducta de Cifuentes ni en si la dirigent popular havia de dimitir.El ministre ha repetit en la seva intervenció inicial, com fa en totes les rodes de premsa, algunes de les dades macroeconòmiques que l'executiu insisteix a subratllar: el març passat ha estat el cinquanta mes d'increment de contractacions indefinides, amb un 8% d'increment respecte a fa un any, l'increment d'inscrits a la seguretat social, amb un 2018 que és el cinquè any de creixement econòmic, amb una previsió del 2,7% del PIB.Méndez de Vigo ha recordat la presentació dels pressupostos generals de l'Estat, aprovats per l'executiu i que han de ser debatuts al Congrés. Ha volgut destacar l'aposta en despesa social dels comptes públics. L'executiu no té garantida la seva aprovació, ja que només Ciutadans s'ha compromès a donar-los suport. "Els pressupostos no han de servir per erosionar el govern, sinó per defensar l'interès general", ha dit el ministre. Però aquest divendres, la preocupació del govern espanyol estava a Schleswig-Holstein.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)