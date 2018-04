JxCat anuncia que té lligada la investidura de Sànchez amb ERC i la CUP

La portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Parlament, Elsa Artadi, ha assegurat aquest divendres que la investidura a la presidència de la Generalitat de l’expresident de l’ANC, Jordi Sànchez, està acordada amb ERC i la CUP: “Ho tenim lligat entre tres”. “No tenim cap dubte que passarem. Potser no en primera votació però segurament en segona”, ha afirmat en una entrevista a TV3 en la qual ha demanat veure si el conseller de Salut a l'exili, Toni Comín, podrà delegar el seu vot des de Bèlgica.El vot de Comín és imprescindible perquè qualsevol candidat independentista pugui ser investit si no compta amb l’aval de la CUP, ja que JxCat té 34 diputats i ERC 32, dos menys que la majoria absoluta de 68.“La decisió és a tres i és investir en segona ronda”, ha insistit Artadi, fet que significaria que la CUP tornaria a abstenir-se -com ja va fer quan el candidat va ser Jordi Turull- i la votació tiraria endavant amb els vots de JxCat i ERC, comptant amb la delegació dels diputats a l’estranger: Comín i el del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.Tot i això, ha reconegut que “si es fa la investidura serà perquè Llanera la permet”, ja que aquest jutge del Tribunal Suprem manté en presó preventiva l’exlíder de l’ANC i actual diputat de JxCat, motiu pel qual Artadi confia que es respectin les mesures cautelars dictades pel Comitè dels Drets Humans de l’ONU, que insten a respectar els drets polítics de Sànchez.

