El director del màster de Cifuentes reconeix que va falsificar l'acta del treball final

El director del màster de Cristina Cifuentes, Enrique Álvarez Conde, ha explicat que el rector de la Universitat Rey Juan Carlos li va exigir que refés l'acta del treball final de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Ho ha afirmat en una entrevista a Onda Cero , on ha detallat que el rector li va preguntar si hi havia cap document que acredités el treball i que, en cas contrari, "s'havia de reconstruir el document"."Reconec la meva culpa perquè li vaig fer cas i vaig intentar reconstruir una hipotètica acta" del Treball de Final de Màster, que posteriorment va enviar al rector Javier Ramos, ha dit. Tal com ha precisat, la normativa exigeix que tots els treballs es destrueixin, una vegada han passat dos anys.La Fiscalia ha obert diligències penals pel cas del màster de Cifuentes, segons ha informat El País, després que la Universitat Rei Joan Carles hagi traslladat els fets al ministeri públic. Per la seva part, la dirigent política va negar de manera taxativa, davant l'Assemblea de Madrid, que el seu títol del màster fos falsejat i va denunciar una "operació política" contra la seva persona. Segons Cifuentes, el títol del màster era "perfectament real i legal": "És un títol oficial i ni el meu currículum ni les meves qualificacions han estat falsejades ni falsificades".El portaveu del PSOE en l'Assemblea de Madrid, Ángel Gabilondo, va anunciar ahir que presentaran una moció de censura contra la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, després de les seves explicacions sobre el màster a la Universitat Rei Joan Carles. Així ho han anunciat en roda de premsa després del ple extraordinari celebrat a l'Assemblea de Madrid, on, segons els socialistes, les explicacions de la dirigent popular han estat "insuficients".Ciutadans va proposar ahir obrir una comissió d'investigació a l'Assemblea de Madrid per esclarir el cas de Cifuentes. La decisió va provocar crítiques, perquè la formació taronja mantenia el suport al govern del PP. Aquest matí, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha assegurat que no es pot fer caure una presidenta "per investigacions periodístiques", malgrat que a l'acord entre PP i Cs al parlament madrileny queda clar que serà motiu de dimissió "falsejar el currículum". En concret, el punt 3 estableix la "separació de qualsevol càrrec públic que hagi falsificat o enganyat en relació al seu currículum o qualificació professional o acadèmica".

