El Síndic de Greuges insisteix que Jordi Sànchez «té tots els seus drets polítics vigents»

Rafael Ribó, síndic de greuges, a Reus Foto: ACN

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reiterat aquest dijous a la tarda que Jordi Sànchez “té tots els seus drets polítics vigents”. El mateix dia que el diputat de JxCAT empresonat a Soto del Real ha comunicat la seva "plena disposició" a tornar a ser candidat a la investidura, Ribó ha recordat que Sànchez té “sufragi passiu i sufragi actiu en plenitud” i que, en cas contrari, no s’hauria pogut presentar a les eleccions del 21-D.En una roda de premsa a Reus, el Síndic ha apel·lat a les competències del president del Parlament, Roger Torrent, per proposar el candidat a la presidència de la Generalitat. “Ningú, jutge o no jutge, pot impedir que Jordi Sànchez exerceixi els seus drets”, ha asseverat el Síndic. A l’espera de la resolució que pugui adoptar ara el Tribunal Suprem, Ribó ha opinat que, en la darrera ocasió, el magistrat Pablo Llarena va entrar “en un terreny absolutament vedat” quan va assenyalar que Sànchez “no podia ser candidat”.Segons Ribó, si després de la preceptiva ronda de consultes amb els grups parlamentaris, el president Torrent fa una proposa de candidat que reuneix les condicions, “ha d’anar endavant”.D’altra banda, Ribó ha evitat polemitzar sobre les crítiques d’alguns grups parlamentaris arran de la presentació de l’informe sobre l’1-O, dimecres de la setmana passada. “Lamento que s’atengués poc, en les crítiques, al contingut de l’informe i en canvi s’atenia més al que els corresponia a ells projectar”, ha afirmat. Ribó ha subratllat la independència de la institució que representa i ha recordat que té l’aval d’haver estat proposat “per tots els grups, sense exclusió”.El Síndic també s’ha referit a la investigació d'ofici que va obrir per tal de determinar si la pràctica de fer onejar la bandera espanyola a mig pal als edificis estatals, durant la Setmana Santa, és inconstitucional. Ara, ha dit, està a l’espera de conèixer la resposta de la delegació del govern espanyol a Catalunya i de si admet la rectificació demanada per la institució. “És un anacronisme, a part d’un atemptat a la laïcitat en l’ordre establert”, ha valorat sobre aquesta qüestió.Ribó ha presentat aquest dijous a la tarda, al Centre de Lectura de Reus, l’Informe al Parlament 2017 amb una conferència titulada ‘La situació dels drets a Catalunya’. El Síndic ha explicat que el 2017 la institució va tramitar 274 actuacions a la capital del Baix Camp -228 queixes i 46 consultes-.Entre aquestes, destaquen les investigacions sobre els drets de manifestació dels ‘Avis i àvies de Reus per la Llibertat’, el brot de sarna a l’hospital de Reus i també qüestions del territori com ara la problemàtica del cabal del riu Siurana o el conflicte per la zona blava entre Cambrils i Vinyols i els Arcs.El Síndic ha subratllat que la majoria de consultes i queixes tenien relació amb problemàtiques socials i ha destacat que Reus ha registrat un important nombre d’actuacions en comparació amb altres ciutats. Per exemple, Tarragona en va sumar 223.

