La defensa de Puigdemont creu que la fiscalia no recorrerà la decisió del tribunal alemany

L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, que porta la defensa del president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, no creu que la fiscalia alemanya interposi cap recurs contra la decisió del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, que aquest dijous va anunciar que deixava el líder independentista en llibertat. Segons ha explicat a Catalunya Ràdio, el ministeri fiscal assumeix un paper de "defensa de la legalitat" i, malgrat que podria recórrer, no creu que ho faci.Alonso-Cuevillas també ha assegurat que la decisió del tribunal germànic no afecta formalment la causa a Espanya, encara que creu que "queda molt afeblida perquè no tindria cap lògica que a Puigdemont se'l jutgés per un delicte de malversació i a la resta del Govern se li imputés un delicte de rebel·lió". A més, ha afirmat que el sistema judicial està "forçant el tipus penal" del delicte de rebel·lió, ja que l'ordenament jurídic espanyol no contempla penalitzar la declaració d'independència no violenta, tal com ja ha apuntat la justícia alemanya.

