Denuncien «manca d'efectius» a les ARRO de Mossos per fer front a mobilitzacions

Dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Foto: Adrià Costa

Les Àrees Regionals de Recursos Operatius dels Mossos d'Esquadra, conegudes com a ARRO, pateixen avui dia una important "manca d'efectius", sobretot, davant de la situació política que viu Catalunya, en què es preveuen diverses mobilitzacions en els propers dies. Així ho ha denunciat la Unitat Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC), que ha assegurat que aquestes unitats són víctimes d'un "maltractament" que, com a derivada, també afecta altres grups d'agents, com els de Trànsit o Seguretat Ciutadana.Segons la USPAC, ja han demanat diverses vegades la inclusió de les ARRO en l'acord de guàrdies no presencials. Aquestes són un tipus de guàrdies que reben una compensació extra, i que permeten l'activació dels agents si hi ha situacions excepcionals. Les guàrdies no presencials s'apliquen als agents de la BRIMO, TEDAX o canina, entre altres, però exclouen "de forma injustificada", afirmen, les ARRO, "tot i la necessitat operativa d'activar efectius", tal com s'ha vist en darreres mobilitzacions ciutadanes, com van ser les concentracions davant de les subdelegacions del govern espanyol del passat 25 de març.En aquesta conjuntura, ha denunciat l'entitat sindical, en ocasions s'ha "abusat" de la "professionalitat dels agents" i, en alguns casos, s'ha "vulnerat el seu dret a gaudir de la festa" i se'ls ha localitzat, fins i tot per vies "il·legals", com és el WhatsApp, han dit. Una "mala praxis", apunten, que situa els policies de les ARRO en una situació de manca de drets respecte de la resta, i que els obliga a estar disponibles i activats en cas de necessitat, encara que, a diferència dels altres, no se'ls compensa econòmicament.La derivada de la manca d'efectius, i més en la situació política actual, apunta la USPAC, comporta una "irresponsabilitat majúscula", ja que la cúpula dels Mossos d'Esquadra és "conscient" d'aquesta situació, però alhora no fa res per canviar-la. Com a conseqüència, s'obliga unitats no habituades a actuar en mobilitzacions ciutadanes, amb la "corresponent manca de material i de formació en ordre públic" que diferencia uns agents dels altres. Això, han precisat, és el que es va viure el 25 de març davant de la subdelegació del govern espanyol a Lleida, quan agents de la USC i Trànsit van haver d'actuar i no van poder fer "més del que van fer".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)