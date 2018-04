«The Weekly Mag», l'aposta de La Xarxa per l'entreteniment en anglès

The Weekly Mag Foto: La Xarxa

Aprendre i passar-s'ho bé en anglès. És el que convida a fer The Weekly Mag, un nou magazín d'entreteniment que a partir d'aquest divendres 6 d'abril cada setmana servirà un menú molt variat de propostes (gastronomia, música, paisatges, tradicions, arts escèniques...) amb un plantejament clarament didàctic.The Weekly Mag s'adreça a persones que tenen un nivell intermedi d'anglès i basa la seva essència en la conversa oral. Per això, combina formats com entrevistes, relats d'experiències, petits debats amb visions contraposades, converses informals i altres situacions que pot haver d'afrontar l'espectador quan ha de parlar en anglès. La diversitat de continguts, d'altra banda, proporciona una àmplia gamma de vocabulari i de casuístiques per practicar l'idioma.Cada programa, d'hora i mitja de durada, planteja un tema, al voltant del qual gira el gruix dels apartats. El temps, la feina, l'amor, la natura, la família, la tecnologia i els viatges són algunes de les qüestions que s'abordaran en aquesta primera temporada, i que també es traslladaran als entrevistats. Amb l'objectiu de donar a conèixer expressions idiomàtiques lligades al tema central, cada capítol oferirà unes petites càpsules, fetes en col·laboració amb el centre International House Barcelona, al voltant d'aquelles locucions i frases fetes que enriqueixen la parla i connecten amb l'univers de sentits figurats de l'anglès.El programa també vol apropar-nos la cultura anglosaxona. Ens mostrarà, doncs, com es viuen als països de parla anglesa tradicions nostrades com Nadal o Sant Jordi, i quins costums socials hi estan més arrelats.The Weekly Mag és una aposta de La Xarxa de Comunicació Local per obrir una finestra a l'aprenentatge de l'anglès en l'audiovisual català amb un producte atractiu i de qualitat que serveixi també com a recurs didàctic per a escoles i centres de formació. Dirigit i presentat per la periodista Marcela Topor s'estrenarà aquest 6 d'abril i s'emetrà cada divendres a la tarda, de 18.30 h a 20 h.Es podrà veure per les televisions locals d'arreu del país i a escala nacional, l'emissió es farà a través del canal 159 de Movistar+, un aparador de les millors produccions dels canals de proximitat que gestiona La Xarxa. A més, es podrà veure en streaming a laxarxa.cat

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)