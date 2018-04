Un poble d'Andalusia «crema» l'assassina del nen Gabriel (i l'alcalde pensava que li tocaria a Puigdemont)

Al poble de Coripe, a Andalusia, tenen una celebració per al Diumenge de Resurrecció força especial: la "Quema de Judas". Aquesta consisteix en cremar un ninot d'algun personatge que hagi estat rellevant per alguna acció dolenta. Enguany, l'escollida va ser Ana Julia Quezada, la dona que suposadament va assassinar el nen Gabriel Cruz. Tal com es pot veure en les imatges, força contundents, les persones congregades propinen insults contra el ninot, el cremen i fins i tot hi ha gent que el dispara.Aquesta acció va aixecar una polseguera força important i l'alcalde de la població, Antonio Pérez, ha concedit una entrevista a la Cadena Cope per demanar disculpes als pares del petit i per rebatre les acusacions que els titllaven de poble "racista". Més enllà, però, ha mostrat la seva sorpresa perquè, malgrat que el ninot el trien els nens de segon d'ESO, ell es pensava que l'escollit per ser cremat seria el president català Carles Puigdemont.

