L'«ABC» explota contra la justícia europea en una duríssima portada

Alemanya, Bèlgica, Escòcia i Suïssa. Els quatre països que han desmuntat l'estratègia judicial espanyola i han fet posar vermell el govern de Mariano Rajoy. Són països on s'hi han exiliat dirigents independentistes i on tots ells hi poden viure en llibertat malgrat els intents de l'Estat de tornar-los a Espanya per jutjar-los pels delictes de rebel·lió. En el cas d'Alemanya i Puigdemont, la justícia va descartar, fins i tot, aquest delicte.Les decisions dels jutges alemanys i belgues no han estat ben rebuda pel diari ABC, que en la contundent portada de demà explota i dispara contra "la justícia europea" per donar aire al que ells anomenen "colpisme".La podeu veure a continuació.

