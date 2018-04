La justícia belga obre diligències contra Espanya pel geolocalitzador del cotxe de Puigdemont

Meritxell Serret i Toni Comín, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

La justícia belga ha decidit obrir diligències contra Espanya per l'ús d'un geolocalitzador en el cotxe que va sortir de Waterloo per anar a buscar Carles Puigdemont a Finlàndia i amb el qual va entrar posteriorment a Alemanya, on va ser detingut el 25 de març En l'operació hi van participar agents del CNI, que haurien estat els que van avisar la policia alemanya quan el president a l'exili va entrar al país germànic.Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig han quedat en llibertat sense fiança després de declarar davant la justícia belga arran de la nova euroordre emesa pel Tribunal Suprem. El jutge instructor considera que no hi ha "risc de fuga" i ha rebutjat privar-los de llibertat mentre duri el procés d'extradició.Tots tres tenen prohibit sortir de Bèlgica, però no han hagut d'entregar el passaport. El jutge els ha fet confiança. A més, el magistrat també els demana que estiguin sempre localitzables amb un domicili fix i que atenguin a qualsevol requeriment de la justícia.L'alliberament dels tres consellers ha arribat poc després que la justícia alemanya hagit decidit també deixar en llibertat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont . En aquest sentit, a les portes del tribunal belga, el cap de la cartera de Salut exiliat ha celebrat la decisió i ha assegurat que tenen "confiança i plena convicció" que la petició d'extradició de Llarena no té recorregut.Comín també ha exigit l'alliberament immediat dels líders independentistes empresonats a presons espanyoles després que, tant Alemanya com Bèlgica i Escòcia, hagin optat per deixar en llibertat els encausats mentre no hi hagi una decisió ferma. El conseller exiliat també ha destacat que la decisió del tribunal alemany dinamita l'argumentari de Llarena, ja que nega l'existència del delicte de rebel·lió.En declaracions a TV3, Meritxell Serret a celebrat la decisió de la justícia belga i alemanya. En el cas de la justícia germànica, ha destacat que desmunta l'auto de processament de Llarena i confirma la línia de defensa dels dirigents independentistes exiliats. En aquest sentit, Toni Comín ha reiterat que molts catedràtics i experts juristes afirmaven que el delicte de rebel·lió no existia i avui, per primer cop, també ho diu un jutge alemany.