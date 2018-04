Turull té un irònic record per a Rivera per celebrar l'alliberament de Puigdemont

Missatge de Jordi Turull:



"Molt content pel president, molt content pels companys de govern! I una abraçada gran a en Rivera i cia 😉#elmeucosalapresóelmeucoraCatalunya" pic.twitter.com/LqmwUdt1Qm — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) April 5, 2018

Jordi Turull ha afirmat que se sent "molt content" pel fet que la justícia alemanya hagi decidit aquest dijous que no es pot extradir Carles Puigdemont a Espanya per un delicte de rebel·lió per manca de violència. Turull, empresonat per segona vegada a Estremera des del 23 de març, ha fet escriure en el seu nom a Twitter: "Molt content pel president, molt content pels companys de govern!".Al mateix text ha afegit: "I una abraçada gran a en Rivera i companyia". Turull ha acompanyat la piulada d'un altre tuit del líder de Ciutadans en què afirmava que un país federal com Alemanya "tracta amb igual o més duresa penal la rebel·lió/alta traïció que l'Espanya autonòmica". Rivera acabava la piulada de forma contundent: "Destruir una democràcia europea es paga car".

