​Colau espera que l'estat espanyol «recapaciti» després de l'alliberament de Puigdemont

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrat aquest dijous la decisió de la justícia alemanya d' alliberar el president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont , i el fet que també hagin quedat en llibertat els consellers a l'exili Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig després de declarar davant la justícia belga. Ara espera que aquestes decisions serveixin perquè l'estat espanyol "recapaciti" i que els líders sobiranistes surtin de la presó "al més aviat possible" per posar fi a "una situació de patiment injustificat i de crueltat".Ho ha dit preguntada pels mitjans a l'Ateneu Barcelonès després de la presentació del llibre Nakba. 48 relats de vida i resistència a Palestina de l'autor d'origen palestí Salah Jamal. En opinió de Colau, les decisions sobre Puigdemont i els consellers "confirma el que estem dient la immensa majoria de la població de Catalunya", i és que, més enllà del debat de fons, "aquí no hi ha rebel·lió, no hi ha violència, hi ha diferents idees, totes legítimes".Ha afegit que en democràcia "s'ha de discutir políticament a través del diàleg i no a través de la judicialització, de la repressió, de la política de la venjança i la crueltat", com en canvi considera que està protagonitzant la causa judicial dirigida pel magistrat Pablo Llarena. Com ha fet en els darrers mesos, Colau ha insistit que, "més enllà de les idees de cadascú", tot plegat "s'ha de resoldre políticament i no judicialment".

