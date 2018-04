La divertida reacció de Junqueras a l'alliberament de Puigdemont

😁 — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 5 d’abril de 2018

Una molt bona notícia, president @KRLS. Sempre no hem dit: mai hi ha hagut violència. El delicte de rebel·lió és totalment infundat. S’ha d’acabar ja aquesta persecució política a base d’un relat completament fals. https://t.co/KlBsELMIsr — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 5 d’abril de 2018

El MHP President Puigdemont (@krls)lliure! No hi ha delicte de rebel·lió! #ensensortirem — Elisenda Paluzie (@epaluzie) 5 d’abril de 2018

Missatge des de la presó:



El futur que tant els espanta arribarà. I llavors el que quedarà de nosaltres és la confiança que hem mantingut en la foscor (John Berger). Una abraçada, @KRLS @toni_comin @MeritxellSerret @PuigGordi. Militants de la pau, la tendresa i la llibertat! — Jordi Cuixart (@jcuixart) 5 d’abril de 2018

Llibertat amb fiança sense delicte de https://t.co/O81Yxv51gfó pel president @krls. A Europa sembla que sí que hi ha justícia. A Europa es respecten els drets fonamentals. Aquí, en @jcuixart i la resta de presos polítics segueixen a la presó. Vergonya! https://t.co/dbPifrhXVv — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 5 d’abril de 2018

A Alemanya hi ha justícia. Un agraïment molt especial a les persones que heu contribuït al fons que permetrà pagar la fiança del president @KRLS #PuigdemontElNostrePresident #LlibertatPresosPolitics — Josep Costa🎗 (@josepcosta) 5 d’abril de 2018

La justícia alemanya veu clara la desproporció i irracionalitat dels delictes que s’investiguen als polítics catalans!! President @KRLS, ells també veuen que no hi ha rebel•lió. Seguim! https://t.co/5ZkHAddQFH — Marta Pascal 🎗 (@martapascal) 5 d’abril de 2018

Raül: "La justícia alemanya, lliure i independent, torna a confirmar l'evidència: som un poble de pau. Ho hem dit sempre, ho hem demostrat a cada moment." — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 5 d’abril de 2018

Molt content per la decisió de la justícia alemanya d’alliberar @KRLS . La justícia espanyola davant el mirall. — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 5 d’abril de 2018

Un nou rebés per la injustícia espanyola. Mai hi ha hagut violència i avui ho diu també la justícia alemanya. El delicte de rebel·lió és inexistent. Celebrem molt que @KRLS quedi en llibertat. #LlibertatPresosPolítics https://t.co/tIThLLROje — Sergi Sabrià (@sergisabria) 5 d’abril de 2018

Alemanya certifica que no hi ha rebel·lió , Espanya està obligada a alliberar els ostatges polítics i nosaltres a fer un acte ferm de sobirania al @parlamentcat .Europa ens mira — Antoni Castellà #SÍ (@CastellaToni) 5 d’abril de 2018

L'alliberament de @KRLS a Alemanya és una victòria republicana, confirmem-la ja investint-lo President #PrimaveraCatalana — Carles Riera (@carlesral) 5 d’abril de 2018

Rivera buscando los dientes después del zasca. Esparcidos por toda la España autonómica. pic.twitter.com/Fyp6o6kdUS — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 5 d’abril de 2018

És una bona notícia que la justícia alemanya desmunti tot l'intent de causa general per rebel·lió. Això deixa en una posició insostenible les actuacions del Tribunal Suprem i al PP i C's que han alimentat la judicialització de la política — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 5 d’abril de 2018

Allau de reaccions a l'alliberament del president a l'exili Carles Puigdemont. Una de les més destacades és la del president d'ERC, Oriol Junqueras, que ha publicat a Twitter només un emoticona somrient.La CUP insisteix que el Parlament hauria d'investir ara Carles Puigdemont, sobretot ara que ha estat alliberat per la justícia alemanya . "No és el nostre candidat, no forma part de la llista de la CUP però sí és el candidat que genera consens en l'independentisme i que pot fer aquest procés des d'un punt de vista nacional", ha asseverat aquest dijous el diputat anticapitalista Vidal Aragonés, que ha asseverat que "el que correspondria ara és investir el president Puigdemont".Així mateix, s'ha felicitat en primer lloc "com qualsevol persona al món que pot estimar la llibertat" i, en segona instància, perquè "significa que s'està posant de manifest que una part de la judicatura espanyola actua amb actitud persecutòria, antidemocràtica i de part, seguint allò que dicta el govern espanyol".D'aquesta manera, la CUP creu que la justícia espanyol no només està en qüestió per part de l'actuació dels tribunals alemanys, sinó que ha contraposat l'alliberament de Puigdemont amb la detenció practicada a l'Estat d'Hervé Falciani. Suïssa ha deixat clar aquest dijous que va demanar-ne l'extraditació fa un any, però s'ha practicat ara coincidint amb l'exili de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel a Ginebra, la seva capital.Les altres forces i dirigents independentistes i dels "comuns" també han celebrat l'alliberament, tot i que, per ara, no han anat tan enllà, fins al punt de demanar-ne la investidura:

