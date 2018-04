La Fiscalia creu que «no hi ha possibilitat de recurs» davant l'alliberament de Puigdemont

La justícia alemanya ha deixat Carles Puigdemont en llibertat i descarta el delicte de rebel·lió per manca de violència . L'audiència territorial del land d'Schleswig-Holstein li ha imposat una fiança de 75.000 euros mentre continua estudiant el procés d'extradició del president a l'exili a Espanya. Per la seva banda, la Fiscalia creu que "no hi ha possibilitat de recurs" davant la decisió de la justícia alemanya.Fonts del ministeri públic preguntades per l'ACN sobre si demanarien a la fiscalia alemanya que presenti recurs remarquen que estan a l'espera de veure la resolució judicial per valorar-la i treure'n conclusions definitives sobre els propers passos a seguir.En un comunicat, el jutge de Schleswig-Holstein ha explicat que només tramitarà la petició pel delicte de malversació de fons. En aquest sentit, l'advocat català de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, s'ha mostrat satisfet de la decisió del tribunal i ha reiterat la "plena confiança en la justícia alemanya".

