La Moncloa «respecta» la decisió del jutge alemany sobre Puigdemont

El govern espanyol ha reaccionat aquest dijous a l'alliberament del president a l'exili, Carles Puigdemont , mitjançant un breu comunicat on es mostra "convençut que la justícia espanyola adoptarà les mesures més adequades davant aquesta nova circumstància per vetllar pel compliment de les lleis al nostre país".La Moncloa assegura que a hores d'ara "desconeix els termes exactes en que s'ha pronunciat el tribunal alemany" i "per tant no pot fer cap valoració". En tot cas, assegura que "mai opina" sobre les decisions judicials i "menys encara quan es tracta de decisions d'un tribunal d'un altre país", tot i que independentment d'aquest fet "les respecta sempre, quan li agraden i quan no".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)