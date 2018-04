La justícia alemanya erosiona el relat del Suprem

| 4 comentaris Oriol March

L'alcalde de Port de la Selva i president dels municipis independentistes "entén" que la mesa del Parlament hauria de permetre investir Puigdemont | Afirma que després de l'1-O només s'han col·leccionat "derrotes" i se sent "sorprès" per la modulació del to d'ERC tot i que la independència és "una cursa de fons"