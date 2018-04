Puigdemont, i ara què?

La decisió de l'Audiència Territorial del land de Schleswig-Holstein de d eixar en llibertat sota fiança el president Carles Puigdemont i considerar "inadmissible" el delicte de rebel·lió pel qual el volia jutjar el Tribunal Suprem espanyol ha caigut com una llosa sobre el govern i la justícia espanyoles. Però més enllà d'això, en quina situació queda el president català? Què pot passar els propers mesos?La justícia alemanya ha rebutjat el delicte de rebel·lió en el cas contra Carles Puigdemont. És una de les tres acusacions que li atribuïa el jutge Pablo Llarena i la més letal per al president. Tot l'argumentari jurídic del Suprem descansava en l'acusació de rebel·lió, que implicava l'ús de la violència. Al considerar "inadmissible" el delicte de rebel·lió, els jutges alemanys han deixat el Suprem espanyol sense el seu principal argument contra Puigdemont, i contra els altres dirigents processats.Però Puigdemont encara pot ser extraditat. Pels altres dos delictes dels quals se l'acusa. Concretament, per corrupció, pel qual també el vol processar Llarena, qui va incloure l'acusació per aconseguir, per una via o altra, l'extradició. En aquest cas, Puigdemont podria ser extraditat per malversació de fons. També per desobediència. Però en tots dos delictes, estaríem davant de casos molt menors.En aquest cas, segons la legislació alemanya i espanyola, el president Puigdemont només podria ser jutjat pel delicte pel qual és extradit. Aquest risc ja va produir-se en el cas de l'euroordre tramesa a les autoritats belgues. Per això, quan es va sospitar que el jutge belga podria concedir l'extradició, pe`ro per un delicte menor, Pablo Llarena va optar per retirar l'euroordre.En aquest cas, i tal com ja ha anunciat Wolfgang Schomburg, qui dirigeix la defensa alemanya de Puigdemont, recorreran fins a la darrera instància jurisdiccional. En aquest cas, davant de la Cort Constitucional Federal, el Constitucional germànic, amb seu a Karlsruhe. L'Audiència Territorial té fins a 60 dies, prorrogables a 90, per decidir.Puigdemont ha quedat en llibertat sota fiança de 75.000 euros. La justícia exigeix que estigui localitzable i no pot tornar a Bèlgica. Això implica que ha de tenir una residència coneguda a la República Federal. En aquestes hores, cobra especial valor l'oferta que li van fer fa uns dies diputats de Die Linke, L'Esquerra, que van posar a la seva disposició la casa d'un d'ells.

