La monumental clatellada de Fachin a Rivera i Felip VI per la llibertat de Puigdemont

Rivera buscando los dientes después del zasca. Esparcidos por toda la España autonómica. pic.twitter.com/Fyp6o6kdUS — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 5 d’abril de 2018

Que me pongan con el rey de Alemania ahora mismo. pic.twitter.com/C0KZ6alHsy — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 5 d’abril de 2018

Hola @jordi_canyas: te acuerdas lo que hablábamos en las últimas 3 o 4 tertulias? Pues eso. Saludos a Albert. pic.twitter.com/ZQNgz8IUPY — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 5 d’abril de 2018

La justícia alemanya ha deixat Carles Puigdemont en llibertat i descarta el delicte de rebel·lió per manca de violència. L'audiència territorial del land d'Schleswig-Holstein li ha imposat una fiança de 75.000 euros mentre continua estudiant el procés d'extradició del president a l'exili a Espanya.La notícia ha copsat l'actualitat d'aquest dijous a la tarda i ha generat una onada de reaccions a les xarxes socials. Un dels més contundents ha estat Albano Dante Fachin, que ha repartit amb força contra Albert Rivera i el rei Felip VI. L'exlíder de Podem Catalunya ha retret al president de Ciutadans una piulada antiga i ha destacat que, després de l'alliberament del cap de l'executiu català exiliat, Rivera "està buscant les dents" pel "zasca" de la justícia alemanya.Fachin també ha fet befa amb la monarquia espanyola i també ha tingut un recadet per a Jordi Cañas.A través d'un comunicat del tribunal alemany publicat per diverses agències, la sala primera penal considera que el delicte de rebel·lió és "inadmissible". El delicte equiparable a la rebel·lió segons el codi penal alemany és el d'"alta traïció" però, segons el jutge, aquest no es pot aplicar perquè no compleix el requisit de "violència".La decisió sobre l'extradició s'ha de prendre en un termini màxim de 60 dies amb opció a 30 més, i només es tramitarà pel delicte de malversació de fons. En qualsevol cas, la decisió final es podrà recórrer i l'advocat alemany de Puigdemont, Wolfgang Schomburg, ja va avisar que estudiaven portar la decisió al Constitucional.La fiscalia alemanya va admetre a tràmit dilluns la petició d'extradició contra Puigdemont pels delictes de rebel·lió -"alta traïció", segons el codi penal alemany- i malversació. I reclamava que el president a l'exili continués empresonat per suposat "risc de fuga".Puigdemont ha estat empresonat des del diumenge de la setmana passada després de ser detingut quan tornava de Finlàndia a Bèlgica. Va ser detingut al matí, quan entrava a Alemanya provinent de Dinamarca en cotxe, en virtut de l'ordre europea de detenció dictada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena el divendres, quan va dictar presó provisional sense fiança per la cúpula dirigent del procés.