El pronòstic de l'advocat de Serret i Comín que cobra ara més sentit que mai

21:07 Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, veu "important" l'extradició de Puigdemont a l'Estat.

21:01 Colau espera que l'estat espanyol «recapaciti» després de l'alliberament de Puigdemont. L'alcaldessa de Barcelona celebra la decisió de la justícia alemanya i espera que la decisió afavoreixi que els líders sobiranistes surtin de la presó "al més aviat possible". Informa Jordi Bes.



20:55 Puigdemont en llibertat a Alemanya, i ara què? Quatre preguntes amb resposta.

20:45 La justícia alemanya desmunta el relat del jutge Llarena; ho explica Sara González. La no acceptació de la rebel·lió en el procés d'extradició obert per a Carles Puigdemont suposa reconèixer que a Catalunya no s'ha produït un alçament "violent i públic".

20:42 El president del Partit Popular Català, Xavier García Albiol, respecta la decisió de la justícia alemanya sobre Puigdemont, però diu que cal viure a Catalunya per entendre "què està passant".

20:41 Carlos Carrizosa, portaveu de Ciutadans, respecta la decisió de la justícia alemanya, però recorda que Puigdemont "va fugir de la justícia espanyola i continua amb greus delictes imputats".

20:39 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, espera que l'alliberament de Carles Puigdemont, i el fet que els consellers també hagin quedat en llibertat, serveixi perquè els líders sobiranistes surtin de la presó "al més aviat possible" per posar fi a "una situació de patiment injustificat i de crueltat", segons ha dit als mitjans després de la presentació d'un llibre de l'autor d'origen palestí Salah Jamal a l'Ateneu Barcelonès.



20:41 El ministre de Justícia, Rafael Catalá, sobre la decisió del tribunal alemany de deixar Puigdemonten llibertat: "És una manifestació de la independència judicial".

20:34 El portaveu parlamentari adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, assegura que amb la decisió de la justícia alemanya "Europa diu sí a la causa catalana". Indica que es genera una situació nova que "obre escenaris".

20:23 La defensa alemanya de Puigdemont celebra la decisió del jutge perquè l'acusació de rebel·lió era "vergonyosa". L'equip d'advocats de Nesselhauf clarifica que la justícia alemanya vol més informació d'Espanya abans de decidir sobre l'acusació de malversació.

20:19 La Fiscalia creu que "no hi ha possibilitat de recurs" davant l'alliberament de Puigdemont. Ara bé, el ministeri públic està a l'espera de veure la resolució judicial per valorar-la.



19:58 Alemanya sacseja la investidura; ho explica Oriol March. Sectors de JxCat no descarten que Puigdemont torni a aflorar com a candidat a la Generalitat després de la posada en llibertat i que s'hagi descartat la rebel·lió. La decisió arriba després que la llista presidencial hagi proposat oficialment Jordi Sànchez com a cap de cartell per la investidura.

19:42 L'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas: "Sempre havia dit que mantenia plena confiança en la justícia alemanya".

19:25 L'audiència d'Schleswig-Holstein deixarà en llibertat Puigdemont si paga una fiança de 75.000 euros. La posada en llibertat segurament no serà fins aquest divendres.