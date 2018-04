Rut Ribas (JERC): «No es pot titllar ERC de covarda, només cal mirar on són Junqueras i Rovira»

"Farem el possible perquè Jordi Sànchez sigui investit com a president de la Generalitat"

"Cal fer autocrítica per veure en què hem fallat, per no tornar-ho a repetir, i la fixació del termini de 18 mesos possiblement sigui un dels punts a tenir en compte"

"És molt important que hi hagi sindicats estudiantils forts coordinats perquè, a l'hora de sortir als carrers, les mobilitzacions siguin a l'una"

"Arran no va firmar el manifest unitari contra la repressió perquè no hi apareixia la paraula República"

"Uns quants militants de les JERC van anar a l'ambulància pels cops que van rebre pels Mossos en les protestes per l'empresonament de Puigdemont"



"És molt important dur a terme polítiques republicanes com la renda garantida de la ciutadania perquè la gent visqui millor i, per tant, que així s'incrementi la majoria sobiranista"

Rut Ribas (Sant Sadurní d'Anoia, 1990) és la diputada més jove del Parlament des que va ser escollida el 21-D a les llistes d'ERC. Aquest partit, paradoxalment, també té el segon diputat més jove, Gerard Gómez del Moral, i el senador de menys edat de la cambra alta, Bernat Picornell, fet que evidencia el pes del jovent en l'organització. Precisament, les Joventuts d'ERC, les JERC, celebren aquest cap de setmana una conferència nacional per actualitzar el seu full de ruta -i de passada, per actualitzar el logotip-, el qual intentaran fer valer en el debat intern que preparà la formació adulta Després d'algunes setmanes de debats territorials, els militants de l'organització juvenil es trobaran a Vilafranca del Penedès per segellar el document definitiu, amb algunes esmenes vives encara. Com una que qüestiona l'aposta per tornar a explorar la pantalla del referèndum pactat, per bé que sembla força clar que les JERC donaran suport a l'aposta del partit per eixamplar la majoria social abans d'afrontar un nou embat. En parla Ribas ambdes del Parlament, on també busca amb el grup republicà afrontar una investidura efectiva.- Celebrem l'alliberament. Queda palès que a l'estat espanyol no hi ha separació de poders i ara la justícia espanyola ha quedat en evidència, i més demostrant i explicitant que mai hi ha hagut violència i descartant el delicte de rebel·lió. Ara amb més força que mai hem d'exigir la llibertat de tots els presos polítics i preses polítiques. Està en mans de JxCat proposar el candidat, i actualment el candidat que han proposat és Jordi Sánchez . Hem de seguir acumulant raons i saber que farà l'Estat després de les resolucions de l'ONU i l'alliberament de Puigdemont. Cal saber si seguirà retratant-se i vulnerant els drets i llibertats del diputat.- Sempre hem dit que avalaríem el nom proposat pel grup amb més vots dins el sobiranisme i ara torna a estar sobre la taula el de Sànchez, també després que l'ONU hagi certificat que se li estan vulnerant els seus drets com a diputat. Farem el possible perquè sigui investit com a president de la Generalitat.- Hem vist que l'Estat no va de farol. Allò que diu, ho compleix. Això posarà el jutge Llarena entre l'espasa i la paret i acabarà decidint el que vulgui, dins els seus criteris. No sé fins a quin es pot confiar tant en l'estat espanyol com en Llarena.- És molt necessari que es constitueixi un Govern i es posin en marxa les conselleries. Amb el 155, tot està molt endarrerit i no es poden dur a terme certes polítiques. Esperem que abans de Sant Jordi es pugui tornar a activar plenament l'activitat parlamentària.- En el seu moment es va creure que era una bona idea, però després hem vist que el que feia era limitar molts passos i veure'ns pressionats per uns tempos concrets. Per això, ara creiem que ens hem d'aixecar de nou per afrontar el següent embat que hi haurà amb l'Estat per aconseguir la construcció de la República. I per fer-ho, cal fer autocrítica per veure en què hem fallat, per no tornar-ho a repetir, i aquest possiblement sigui un dels punts a tenir en compte.- És també una crítica general a que, en anteriors ocasions, tot s'ha endarrerit perquè s'han tingut en compte noms i s'ha evitat que el projecte avancés. Però a dia d'avui també hem vist que, per a l'altre organització política, ha deixat de ser una prioritat i es poden trobar altres solucions en aquest aspecte.- És una de les qüestions a què donem més importància. Des d'una perspectiva més juvenil, ens fixem molt en el moviment estudiantil. És molt important que hi hagi sindicats estudiantils forts i coordinats que englobin tots els centres educatius per tal que, a l'hora de sortir als carrers, les mobilitzacions siguin a l'una i, així, es pugui eixamplar la majoria entre el jovent.- Quan el procés no existia com a tal, els que sortíem al carrer érem els més independentistes. El debat entre unionisme i sobiranisme existeix en el jovent, es pot trobar en qualsevol àmbit, des de les classes fins als grups d'amics, però això no ho interpreto com que el jovent sigui menys independentista, sinó tot el contrari. Arran de l'1-O, es va despertar molt l'interès en els joves en aquesta qüestió i ens hem de sentir molt orgullosos sobre com va funcionar el moviment estudiantil en aquelles dates. I el vot jove hi era, i ERC va obtenir percentatges elevats entre el vot juvenil. Quan veus afectats els teus drets i notes manca de vies per complir els teus drets, necessites més que sortim d'aquest atzucac.- No podem permetre que se'ns digui que som covards, que anem enrere o que som autonomistes, perquè només cal veure on està el nostre president del partit [Oriol Junqueras] i la secretària general [Marta Rovira]. Tenim més de vint militants encausats, per tant, dol que et diguin certes coses, quan és evident qui està a la presó o a l'exili o encausades. Demostrarem que el nostre objectiu és la construcció de la República, i hi arribarem costi el que costi i fent els passos que s'hagin de fer. És clar que ho donarem tot, però quan hi hagi respostes efectives.- Fa una setmana, les entitats juvenils es van reunir per signar un manifest per anar a l'una contra la repressió. És molt important que, tot i no tenir una mateixa proposta política o que certes organitzacions no es vulguin posicionar, sí que puguem units en aquest context i poc a poc ho anem aconseguint.- No vaig viure en primera línia les negociacions, però la idea del manifest era combatre la repressió conjuntament totes les entitats juvenils. Arran no hi era perquè no apareixia la paraula República al manifest, si no ho recordo malament.- Allò sorgeix del diumenge en què empresonen el president Puigdemont, quan veiem que cal anar a l'una i tot ve a través d'aquella manifesta on malauradament hi va haver càrregues policials. Hi ha qui vol interpretar altres coses, quan el que volíem era anar units contra la repressió que vivim.- L'actuació policial, malauradament, és nefasta, però també hem de tenir en compte per qui estaven sent ordenats els Mossos. Evidentment, no avalem el que van fer, tot el contrari. Quant als CDR, creiem que hem d'estar a tot arreu, i les JERC també hem d'estar-hi. Els donem tot el suport, especialment ara que estan en el punt de mira. Però el que sí que demanem és que totes les actuacions siguin des del pacifisme, tal com avui en dia es treballa i s'actua.- No ho sé del cert, però no arribaven a cinc. Uns quants militants van anar a l'ambulància arran dels cops.- També, i creiem igualment que és molt important formar Govern perquè dur a terme molts dels punts que defensem. Mai no hem aparcat les polítiques socials durant aquest temps, tot el contrari. És molt important dur a terme aquestes polítiques perquè la gent visqui millor i, per tant, la idea és que així s'incrementi la majoria sobiranista.- Ja les hem dut a terme la darrera legislatura. És la renda garantida de ciutadana, per exemple, o aturar els desnonaments. Des de la mirada juvenil, ens trobem que els joves ni tan sols podem marxar de casa dels pares perquè saltem de contracte temporal en contracte temporal i això impedeix que puguem tenir una mirada de futur i embarcar-nos en el lloguer. Acabar amb això són mesures republicanes.- Seguirem intentar dur-ho a terme. Ells tenen els seus arguments, però és de vital importància que aquestes lleis es duguin a terme i siguin efectives, especialment per la situació en què es troben moltes famílies.- Al llarg d'aquesta legislatura, quan hi hagi Govern, ho veurem.

"Un dels motius pels quals estic aquí és per treballar perquè es noti que els joves som presents i per treballar per nosaltres"

"De la mateixa manera que ens volem independitzar de l'estat espanyol, també ho volem fer de les empreses del capitalisme extractiu de l'Íbex-35"

- Un dels motius pels quals estic aquí és per treballar perquè es noti que els joves som presents i per treballar per nosaltres. Jo això ho he notat, aquests últims anys he estat a l'atur, he tingut com a màxim contractes d'un any... Tenim propostes per rebaixar els nivells d'atur juvenil i acabar amb els nivells de temporalitat que patim.- S'ha de treballar. Per ara, tenim la garantia juvenil i altres projectes que ja existeixen en què s'hi poden incidir.- Això és el que diu el document base i és un dels temes que esperem debatre tota la militància de les JERC. Hi ha esmenes vives en aquest sentit i caldrà abordar aquesta qüestió. Sí que és cert que som conscients que no arribem al 50% i això és molt necessari i, de la mateixa manera que ens volem independitzar de l'estat espanyol, també ho volem fer d'aquestes empreses del capitalisme extractiu de l'Íbex-35. I és molt important el paper dels moviments estudiantils i dels sindicats de treballadors.- Veurem què acaba quedant aquest cap de setmana. Ara bé, s'apunta a un referèndum on no hi hagi robatoris d'urnes i on a dins hi hagi uns vots que puguin ser comptabilitzats i reconeguts per Europa i el món.- És un dels objectius que tenim, no sé si sine qua non, però cal arribar a aquesta gent que ens falta, per ser més a les urnes i als carrers, quan sigui necessari.

"No ens rendim i ens hem de preparar per un nou embat amb l'Estat, quan arribi"

"L'objectiu de la ponència és fixar com formem aquest nou estat [a Catalunya], però a la vegada la resta de Països Catalans hi han de ser presents"

"Seria molt interessat que, agafant exemples com el de Sabadell, es pugui treballar en molts altres consistoris per fer república des dels municipis"

"Els grans sindicats fan un paper que no va en línia amb el que defensem, i això ens dol. Davant certs tipus de comentaris, és complicat anar units"

- Per això, cal ser més a les urnes i als carrers. Si ens trobem que, com fa darrerament l'Estat, no té cap interès en seure a una taula, el nostre principal objectiu és arribar a la República catalana. I si es tracta d'un moviment popular, serà així, però cal ser més als carrers.- Sí, però no ens rendim i ens hem de preparar per aquest nou embat, quan arribi.- I tant, les JERC estem arreu dels Països Catalans, tenim militants a la Catalunya Nord, a les Illes i al País Valencià, i anem a l'una. L'objectiu principal de la ponència és fixar com formem aquest nou estat, però a la vegada la resta de Països Catalans hi han de ser i hem treballat amb els companys d'aquests territoris tenint en compte les realitats que es troben, perquè són força diverses. Al País Valencià i a les Illes han aconseguit sortir de les urpes del PP i cal seguir treballant per ser més forts i no tornar-hi.- Els joves hi són i, arrel del que viu Catalunya, estan revifant alguns debats que havien quedat oblidats en aquests territoris. Ho hem vist amb la llengua, la sanitat, l'escola... Els joves de les Illes i el País Valencià són força diversos, però la lluita del jovent independentista és més viva que mai.- Les municipals seran molt importants perquè també s'ha de fer república des dels municipis i, per això, cal el màxim de vots i alcaldies possibles. Seria molt interessants que, agafant exemples com el de l'ajuntament de Sabadell, es pugui treballar en molts altres consistoris. Ja ho dèiem en campanya: fer república en minúscules. Que la feina d'ERC es reflecteixi també en els municipis, és com anirem guanyant. A nivell de JERC, a més, tenim una trentena de càrrecs electes i ens fixem com a objectiu ser-ne una setantena i estar en ciutats destacades, perquè estem legitimats i preparats per afrontar aquests tipus de polítiques municipals.- D'entrada no, no ho contemplem.- No està debatut a les JERC, veurem què decideix el partit en els propers mesos.- Aquest serà un debat que sortirà també aquest cap de setmana. Tenim militants afiliats a diversos sindicats i, en la primera proposta de ponència, és cert que s'aposta per aquesta línia. Tot i això, malauradament, les principals veus dels grans sindicats fan un paper que no va en línia amb el que defensem, i això ens dol. Si ens trobem davant certs tipus de comentaris [de dirigents sindicals contraris al procés], és complicat anar units, però ja es veurà què acaba sortint.- Del que estem molt satisfets és de com vam afrontar com a JERC aquells dies. Van ser jornades molt complicades per a l'organització, però malauradament podíem ser injustos però havíem de ser exemplars. Els nostres principis són molt clars i ens hi havíem de cenyir. Ho vam traslladar a ERC i ara Salvadó està en aquest procés disciplinari a partir del codi ètic del partit. Veurem com acaba.

