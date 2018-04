La justícia alemanya deixa Puigdemont en llibertat i descarta la rebel·lió

Carles Puigdemont, en el debat sobre l'autodeterminació a Ginebra. Foto: ACN

La justícia alemanya ha deixat Carles Puigdemont en llibertat i descarta el delicte de rebel·lió per manca de violència. L'audiència territorial del land d'Schleswig-Holstein li ha imposat una fiança de 75.000 euros mentre continua estudiant el procés d'extradició del president a l'exili a Espanya. L'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, s'ha mostrat satisfet de la decisió del tribunal i ha reiterat la "plena confiança en la justícia alemanya".A través d'un comunicat del tribunal alemany publicat per diverses agències, la sala primera penal considera que el delicte de rebel·lió és "inadmissible". El delicte equiparable a la rebel·lió segons el codi penal alemany és el d'"alta traïció" però, segons el jutge, aquest no es pot aplicar perquè no compleix el requisit de "violència". La presó de Neumünster no preveu la sortida de Puigdemont del centre penitenciari abans de divendres a les set del matí, segons han informat fonts de la presó a la premsa que s'espera a la porta de les instal·lacions.La decisió sobre l'extradició s'ha de prendre en un termini màxim de 60 dies amb opció a 30 més, i només es tramitarà pel delicte de malversació de fons. En qualsevol cas, la decisió final es podrà recórrer i l'advocat alemany de Puigdemont, Wolfgang Schomburg, ja va avisar que estudiaven portar la decisió al Constitucional. El lletrat ha celebrat la decisió i des del bufet que porta el cas del president a l'exili han reiterat que l'acusació de rebel·lió era "vergonyosa" i que ha estat rebutjada perquè "no tenia base". Així mateix, la defensa ha informat que el jutge alemany vol més informació sobre les acusacions per malversació de fons abans de decidir com procedir. "Respectem aquesta decisió del tribunal", ha dit la defensa.La fiscalia alemanya va admetre a tràmit dilluns la petició d'extradició contra Puigdemont pels delictes de rebel·lió -"alta traïció", segons el codi penal alemany- i malversació. I reclamava que el president a l'exili continués empresonat per suposat "risc de fuga".Puigdemont ha estat empresonat des del diumenge de la setmana passada després de ser detingut quan tornava de Finlàndia a Bèlgica. Va ser detingut al matí, quan entrava a Alemanya provinent de Dinamarca en cotxe, en virtut de l'ordre europea de detenció dictada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena el divendres, quan va dictar presó provisional sense fiança per la cúpula dirigent del procés.

