La Fiscalia obre diligències penals pel cas del màster de Cifuentes

Desde todos los medios de comunicación estatales la campaña de

intoxicación sigue viento en popa y a toda vela. "Sr. Rajoy, le

pido y exijo que quite sus sucias manos de las instituciones

catalanas". El infame Rajoy, la cortita Sor Aya y su banda de

palurdos están cometiendo en Cataluña el mayor crimen desde la

época de Franco. El Estado de Derecho no quiso impedir el

referéndum, fué el Estado de Desecho formado por el Partido

Podrido, sus Socioslistos, C's. Fachas, la Fiscalía que afina,

la Injusticia Española y el Tribunal Inconstitucional que come

de su mano, los que decidieron impedirlo a toda costa, pues

saben que peligran sus poltronas. Cospedal: "En Cataluña haremos

todo lo que haga falta hacer para preservar la legalidad y la

democracia". La "legalidad" y la "democracia" de los corruptos?.

En directo o en diferido?. Esta gentuza están totalmente

inhabilitados y desprestigiados para decir a los catalanes lo

que pueden o no hacer. Dejen de prohibir tanto, pues no nos

alcanza a desobedecer todo. Ya estamos hartos de las élites

extractivas españolas, (o sea los corruptos y sus palmeros) que

nos empobrecen cada día más, mientras a ellos les salen los

billetes por las orejas. Dicen que queremos romper la

Constitución. No, queremos romper con los corruptos. Estos

fascistas están hablaban de minorías, cuando mas del 80% de

catalanes queríamos votar. Nunca quisieron pactar y estan

imponiendo su criterio a la fuerza y con total desmesura.

Vaga general !!*!!