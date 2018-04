Alemanya destapa l'estratègia de l'Estat

La justícia europea ha destapat l'estratègia judicial de Pablo Llarena i del govern espanyol. La clatellada del tribunal de Schleswig-Holstein pot suposar un punt d'inflexió per al procés català i, en concret, per a l'estratègia judicial de l'Estat. Ahir, el jutge no només va deixar en llibertat Carles Puigdemont -mentre n'estudia l'extradició pel delicte de malversació- sinó que va qualificar d'"inadmissible" el delicte de rebel·lió perquè considera que no existeix "violència". La tesi de la violència, el pilar fonamental sobre el qual es construeix el suposat delicte de rebel·lió que Llarena imputa a la cúpula dirigent del procés, desmuntada, no només per experts i juristes de prestigi, que ja han avisat aquestes últimes setmanes que aquest delicte no s'aguanta, sinó també per un jutge d'Alemanya.



També ahir, però a Bèlgica, la justícia deixava de nou en llibertat sense fiança els consellers a l'exili Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig. Considera, com ja va fer l'última vegada, que no hi ha risc de fuga. Un nou cop que se suma a la decisió de la justícia escocesa de fa una setmana amb el cas de Clara Ponsatí, i que qüestiona el relat segons el qual l'independentisme és violent. A Europa, els dirigents independentistes no semblen un perill i als jutges els costa veure-hi la rebel·lió que tant branda l'estat espanyol. Un Estat, convé recordar-ho sempre, que manté en presó provisional sense fiança des de fa més de 170 dies els "Jordis" i bona part dels líders independentistes catalans.

Dilluns torna el despertador en el seu format habitual. I recordeu que com cada dilluns intentem començar la setmana amb una cançó, si pot ser relacionada amb l'actualitat. La podeu enviar a [email protected] o responent aquest correu. Aquí teniu deu notícies i opinions per començar el dia ben informats. Alemanya allibera Puigdemont i desmunta l'acusació de rebel·lió de Llarena ; crònica de Puigdemont, i ara què? Tot el que pot passar a partir d'ara ; per Alemanya sacseja la investidura: les conseqüències polítiques de l'alliberament de Puigdemont; per La justícia alemanya erosiona el relat del Suprem; per LA VEU DE NACIÓ «Clatellada i punt d'inflexió», l'article de Comín, Serret i Puig, en llibertat sense fiança; per Doble sedició i organització criminal: a quants anys de presó s'enfronta Trapero?; per

- UN SENYOR DE BARCELONA «Volíem riure, volíem viure»: el comiat a Camarasa; crònica de Toni Vall.

- Relleu a la direcció de NacióDigital: Karma Peiró deixa el càrrec de directora del diari.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



