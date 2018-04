El creuer més gran del món tindrà Barcelona com a port base

El creuer de 362 metres d'eslora, 72 d'alçada i amb una capacitat per acollir 6.700 passatgers i 1.200 tripulants, començarà a operar dissabte amb 30 escales per la costa mediterrània i amb Barcelona com a port base. El Symphony of the Seas no és només un dels vaixells més grans en eslora del planeta, sinó que també compta amb el volum més gran de persones a bord.El vaixell, que tornarà a Barcelona un cop per setmana i també visitarà Palma de Mallorca, forma part de la companyia Royal Caribbean i compta, com les altres embarcacions de la multinacional, amb multitud de comoditats i entreteniments: des del tobogan més alt en alta mar fins a un parc amb 1.200 plantes tropicals. Un altre dels trets diferencials del Symphony of the Seas és la innovació, així com l'ús de la seva eficiència energètica.L'arribada de grans creuers al port de la capital catalana, però, no ha estat sempre ben rebuda per tots els barcelonins. Les entitats veïnals i la Plataforma per la Qualitat de l'Aire van reclamar la setmana passada a l'alcaldessa , Ada Colau, que revoqui l'acord amb el Port de Barcelona per reordenar les terminals de creuers i demanen que s'obri una taula social per un nou ciutat-port per reduir l'activitat d'aquestes embarcacions.Colau va pactar canvis amb el president del Port, Sixte Cambra, per limitar a set el nombre de terminals destinades a acollir els vaixells turístics. El tracte té la finalitat de reduir el nombre de passatgers, però no posa un nombre màxim de creueristes.Les entitats veïnals calculen que amb la reordenació del Port en el 2026 arribaran fins a 4,4 milions visitants mitjançant els creuers que desembarquin a la ciutat, el que significa un 67% més. En la mateixa línia, la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Ana Menéndez, assegura que l'acord no "beneficia a la ciutat", sinó que "reforça la problemàtica de l'actual model de turisme insostenible que suporta la ciutat".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)