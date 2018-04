​Colau, en la presentació d'un llibre sobre Palestina: «Demanem que Israel compleixi la legalitat»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha participat aquest dijous en la presentació del llibre Nakba. 48 relats de vida i resistència a Palestina (editorial Tigre de Paper) del metge, historiador i escriptor d'origen palestí Salah Jamal. Colau ha afirmat que la seva presència en aquest acte o en altres que organitza l'Ajuntament relacionats amb Palestina "alguns ho voldran tergiversar i ho voldran confondre amb antisemitisme", però ha assegurat que "no té res a veure" amb això."Aquí el que estem demanant és que l'estat d'Israel el mínim que ha de fer és complir la legalitat internacional", ha remarcat, i ha afegit que defensa "el dret dels pobles a viure amb llibertat" i les seves tradicions. L'alcaldessa ha recordat que és un conflicte que fa dècades que dura, i ha asseverat que té "claríssim" que, com a ciutat de Barcelona, "s'ha de demanar el mínim imprescindible", i és que es respecti la vida i els drets humans dels palestins.Abans de la intervenció de Colau, l'auditori ha arrancat amb un llarg aplaudiment per la decisió de la justícia alemanya de deixar en llibertat el president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, després que ho hagi anunciat el president de l'Ateneu, Jordi Casassas. L'acte també ha estat marcat pels esdeveniments dels darrers dies a la Franja de Gaza, la mort de 18 palestins pels trets de l'exèrcit israelià, i que l'alcaldessa ja va denunciar a través de les xarxes socials. Colau ha titllat aquests fets de "barbàrie", i ha lamentat que els drets s'estan vulnerant "de la forma més cruenta".Ha assegurat que Barcelona té "molt present" el cas de Palestina, i que ha tingut "un compromís històric amb el poble palestí i la denúncia de la violació dels drets humans". Concretament, ha apuntat que l'Ajuntament ha tingut una col·laboració "històrica" amb Gaza, que ha assegurat que "s'havia deixat de fer" en l'anterior mandat, amb el govern del convergent Xavier Trias, i que en aquest mandat s'està recuperant perquè "ningú s'oblidi d'una comunitat que fa anys que pateix".Jamal (Nablús, 1951) va haver d'abandonar la seva ciutat natal després de la invasió israeliana del 1967 i està establert a Barcelona. En el llibre explica el conflicte palestí a través de diversos relats personals de familiars i amics que l'han patit. Ha advertit del fet que es resistirà a oblidar-se de qui és i què és. "La memòria que obliguen a oblidar-la, no l'oblidaré, no tindran èxit", ha assegurat. A més, ha reivindicat que "el discurs de l'antisemitisme i l'holocaust avui en dia no qualla tant en l'opinió pública mundial".És més, ha considerat que aquest debat està "derrotat", a diferència de l'estat d'Israel, que opina que "no està derrotat, cada vegada és més fort, més dominador; però, el pitjor de tot, és que cada vegada és més impune", ha asseverat. Ho ha exemplificat amb el fet que aquest estat "sap perfectament que, si mata 50 persones, no passarà res". També ha dit que no veu com es pot solucionar el conflicte, ja que "el món avui en dia està regit per valors inhumans". A la presentació han participat també el periodista de TV3 Joan Roura, el dibuixant Miquel Ferreres, autor de les il·lustracions del llibre, i el cantautor Paco Ibáñez.

