Suïssa contradiu Espanya i assegura que va demanar detenir Falciani fa un any

Hervé Falciani Foto: Adrià Costa

Suïssa va actualitzar l'orde internacional de detenció contra Hervé Falciani el maig del 2017, i no el 19 de març, segons ha confirmat el ministeri de Justícia suís a l'ACN. "És completament fals que només se'l reclami des del 19 de març del 2018", ha dit el portaveu del ministeri, Folco Galli. El maig de l'any passat, Suïssa va "adaptar l'ordre original" de detenció al Sistema d'Informació de Schengen (SIS), a petició del fiscal del cantó de Ginebra, després que Falciani fos condemnat pel Tribunal Penal Federal.Per tant, des de l'any passat, Suïssa demana l'extradició de l'informàtic "amb l'objectiu d'executar la seva condemna a presó" i no per jutjar-lo, com es demanava en l'ordre inicial. La policia espanyola el va arrestar dimecres a Madrid en compliment, va indicar, d'una ordre emesa per Suïssa el 19 de març.De fet, la fiscalia de l'Audiència Nacional ha assegurat aquest mateix dijous que "la novetat" d'una "recent ordre internacional d'arrest" feia considerar a Falciani una persona en "risc de fuga". Un risc, argumentava, "fins ara inexistent". Per això, la fiscalia reclamava a l'Audiència Nacional la "presó incondicional o mesures cautelars" contra Falciani. El jutge ha deixat el francès lliure amb mesures cautelars. Falciani ja va ser detingut a Espanya el 2013, quan el cas de la 'llista Falciani' s'estava investigant a Suïssa. Llavors, es va denegar l'extradició.

