Veïns i amics reaccionen amb desconcert per l'assassinat a Sabadell

L' assassinat comès aquest dijous a Sabadell, a més de nombrosos curiosos, ha portat amics, tant del suposat autor de l'homicidi com de la víctima, fins al carrer Gràcia per confirmar que es tractava de l'establiment en qüestió. "Desconec si el negoci anava bé o malament, eren un família normal. No et pots imaginar que pugui acabar així", explica Cristian Aymerich, que assegura és amic de la família de la persona morta."Fa cosa d'un any es van traslladar aquí, tenien una altra botiga a la ronda Zamenhof", continua Aymerich i insisteix que "el matrimoni no tenia problemes. És una cosa sorprenent el que ha passat".Les treballadores de l'establiment contigu on s'ha produït el fet han admès "sorpresa" i han dit que "en un primer moment, pensàvem que l'havien atracat". Una opció que han descartat quan "l'hem vist marxar emmanillat". Han corroborat que fa cosa d'un any van obrir el negoci i que hi tenien "una relació normal".

