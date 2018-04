Detingut un home per l'assassinat d'una dona en una botiga del centre de Sabadell

Agents policials al lloc dels fets. Foto: Juanma Peláez

L'establiment on s'han produït els fets. Foto: Juanma Peláez



Ambulància del SEM al lloc dels fets. Foto: Juanma Peláez



Expectació a la plaça del Pi-pi. Foto: Juanma Peláez

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home, de nacionalitat espanyola i de 43 anys, per presumptament haver assassinat una dona aquest dijous al matí al centre de Sabadell. Els fets han passat en un establiment comercial situat al número 48 del carrer Gràcia, concretament dedicat a la comercialització de fragàncies i complements sota el nom de Saqqara.La policia catalana ha rebut l'avís a les 11.30 hores que una dona estava "finada" a l’interior d'aquest local comercial.Segons fonts consultades, el presumpte assassí seria el propietari de l'establiment, que hauria clavat diverses ganivetades a la seva sogra, de 72 anys i veïna de Castellar. Tots dos s'haurien barallat per motius que no han transcendit, però que serien de caràcter personal.Els Mossos han acordonat la zona i han tallat el carrer Gràcia entre els carrers Pare Sallarès i Calderón. La Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s’ha fet càrrec de la investigació.

