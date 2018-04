Jutges i fiscals demanen millores laborals i clamen per la independència judicial

Centenars de jutges i fiscals de Catalunya s'han concentrat aquest dijous al migdia als edificis judicials per fer públiques les seves reivindicacions laborals i professionals. Les quatre associacions de jutges i les tres de fiscals reivindiquen més plantilla, més i millors mitjans materials i una major autonomia fiscal i independència judicial. A més, volen recuperar les retribucions perdudes des del 2010, entre altres mesures, i adverteixen que el proper 22 de maig faran vaga si no avancen les negociacions amb el govern espanyol.El 16 de juny de 2017 les quatre associacions judicials van subscriure un manifest amb 14 propostes per a la millora de la Justícia, al qual es van adherir adherit més de 3.500 jutges i les tres associacions de fiscals. Aquestes, per la seva banda, reclamen la derogació del sistema de terminis màxim d'instrucció, la paralització de la implantació de la justícia digital, l'atribució a la Fiscalia General de l'Estat de la formació dels fiscals, la fixació de les càrregues de treball i la independència del ministeri fiscal i la seva autonomia pressupostària. Les propostes de les associacions judicials comprenien, per la seva banda, des del reforç de la independència judicial, la modernització de l'Administració de Justícia i les condicions professionals dels membres de la carrera judicial. Unes són clarament competència de les Corts Generals, altres de l'Executiu i la resta del Consell General del Poder Judicial.També està pendent d'aprovació la Llei Orgànica sobre recuperació de permisos i vacances als membres de la carrera judicial extensiva els fiscals. Tampoc s'ha convocat la taula de retribucions que per llei ha de reunir-se cada cinc anys per tal de reclamar les millores salarials que permetin recuperar les retallades dels últims vuit anys. L'any 2010 es van reduir les retribucions molt per sobre de la funció pública, amb el pagament "irrisori" de guàrdies de jutges i fiscals.Segons les associacions, el Consell General del Poder Judicial "ha fet cas omís a la proposta sobre nomenaments judicials, d'acord amb criteris de mèrit, capacitat, igualtat de gènere i transparència" i segueix "sense complir amb la seva obligació legal de fixar les càrregues de treball, com li recorda la recent sentència de la Sala del Social de l'Audiència Nacional".La concentració s'ha fet a moltes ciutats catalanes i de la resta de l'Estat, i l'han convocat l'Associació Professional de la Magistratura, l'Associació Francisco de Vitoria, Jutges i Jutgesses per la Democràcia, Fòrum Judicial Independent, l'Associació de Fiscals, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació Professional i Independent de Fiscals. A Barcelona, l'acte s'ha fet a l'auditori de la Ciutat de la Justícia i ha estat presidit per la degana dels jutges de Barcelona, Mercè Caso, i la fiscal en cap de Barcelona, Concepción Talón. Caso ha justificat el fet de no fer l'acte a l'exterior, com en la majoria de llocs i en anteriors ocasions, perquè no volien que ningú els robés el "protagonisme", en referència implícita a possibles protestes ciutadanes.Les associacions donen suport al calendari previst de mobilitzacions si no hi ha avenços en la negociació. El proper 14 d'abril està prevista una concentració a Madrid, i a partir d'aleshores es farà una aturada parcial d'una hora, de 12 a 1, cada dijous durant un mes. Finalment, si no hi ha avenços en la negociació, les associacions no descarten una vaga el 22 de maig.

