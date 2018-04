​Uber continua l'expansió a Barcelona: ara amb l'aplicació de menjar a domicili

Un repartidor d'Uber Eats a Barcelona Foto: Uber

L'aplicació de menjar a domicili Uber Eats ja ha arribat a Barcelona, menys d'un mes després que la companyia hagi tornat a la ciutat amb el servei de cotxes de lloguer amb conductor, l'uberX , cosa que ha revifat la polèmica amb els taxistes . La capital catalana era la primera ciutat de fora dels Estats Units on la companyia va decidir desenvolupar el pilot del seu servei d'entrega a domicili el febrer del 2015.Ofereix menjar de 150 restaurants de 15 tipus de cuina diferent sense haver de fer una comanda mínima i es podrà demanar des de l'aplicació o bé des de la pàgina web ubereats.com. El servei està disponible de dilluns a diumenge de 12 del migdia a 12 de la nit i l'usuari pot comprovar la disponibilitat de l'entrega a la seva zona introduint l'adreça. Com a promoció, el primer mes el cost de l'entrega serà gratuït i posteriorment 2,5 euros per a tots els restaurants.El director general d'Uber Eats a l'Estat, Manel Pujol, ha destacat que la capital catalana "té centenars de bons restaurants de tots els tipus de cuina imaginables" i uns ciutadans "acostumats a l'ús de les aplicacions". Els repartidors de l'empresa disposen de forma gratuïta d'una assegurança per accidents i en cas d'hospitalització gràcies a un conveni amb l'asseguradora Axa.

